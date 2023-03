Dauerstrom bis 20A / 30A: Kraftprotze bei den Batterieladekontakten

Batterieladekontakte UEBK-12539 und UEBK-12635

uwe electronic bietet für besonders anspruchsvolle Einsatzgegebenheiten und für extrem robuste Lösungen den Batterieladekontakt UEBK-12539 und UEBK-12635 an.

Dabei kommen auch bei diesen Batterieladekontakten die bewährten Vorteile der Federkontakttechnologie zur Geltung:

– Höchste Zuverlässigkeit

– Kontakttreue

– Lange Lebensdauer

– Unempfindlich gegen Vibrationen

Mit seinen Spezifikationen ist Konstrukteuren bei der Umsetzung eines hochbelastbaren elektromechanischen Verbindungselements keine Grenze gesetzt. Zudem lässt sich mit diesen Kontakten eine seitliche Kontaktierung umsetzen. Hierbei kann das Gegenstück tangential zur Symmetrieachse des Kontakts bewegt werden. Der Kontakt kann eine kurze Strecke schleifen.

Die Kontakte haben einen maximalen Hub von 2,0 mm und behalten ihren niedrigen elektrischen Widerstandswert (kleiner 10 mOhm) für bis zu 100.000 Zyklen und eigenen sich daher besonders für Hochstromanwendungen.

Federkraft:

UEBK-12539: 2.52 N (252g) bei Empfohlenem Hub 1.37 mm

UEBK-12635: 2.75 N (275g) bei Empfohlenem Hub 1.27 mm

Es lassen sich mit diesen Kontakten nicht nur Ströme bis 20A (UEBK-12635) bzw. 30A (UEBK-12539) im Dauerbetrieb übertragen, sondern auch Anwendungen mit verstärkt seitlich wirkenden Kräften umsetzen.

Als Anwendungsbeispiel können Akku-Verbindung in mechanisch stark beanspruchten Werkzeugen in der Outdoor-Anwendung oder tragbare medizientechnische Geräte, wie Defibrillatoren sowie industrietechnische Geräte in hochbelasteten Umgebungen, wie Bergbau oder Stahlindustrie genannt werden.

Weitere detaillierte Produktinformation erhalten Sie unter den folgenden Links:

https://www.uweelectronic.de/de/produkte/batterieladekontakt-uebk-12539.html

https://www.uweelectronic.de/de/produkte/batterieladekontakt-uebk-12635.html

https://www.uweelectronic.de/de/prueftechnologie-kontakttechnologie/batterieladekontakte/batterieladekontakte-all.html?search=dtkontakt&task=search

