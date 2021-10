DBS Drahtbiege Solutions: Highspeed-Produktion von Drahtbiegeteilen

Die Nachfrage nach maßgefertigten CNC Drahtbiegeteilen ist groß. Die gebogenen Drähte stecken in den unterschiedlichsten Produkten und sorgen dafür, dass unser Alltag reibungslos funktioniert. Ob in der Automobil- oder in der Möbelindustrie, im Maschinenbau oder im Bereich Transport und Logistik: “Jede Branche braucht präzise gefertigte, passgenaue und hochwertige Drahtbiegeteile“, weiß Armin Zecevic. Der Inhaber der oberfränkischen DBS Drahtbiege Solutions ist seit vielen Jahren erfolgreich am Markt und kennt sich aus mit den unterschiedlichsten Anforderungen. “Mit unserem hochmodernen Maschinenpark sind wir in der Lage, auf nahezu jeden Kundenwunsch einzugehen”, berichtet er. In den Werkshallen des Unternehmens stehen unter anderem vier Highspeed- Biegemaschinen von Wafios, mit denen 2D- und 3D CNC-Drahtbiegeteile aus Alu, Draht, Messing, Kupfer oder Edelstahl mit einem Durchmesser von 0,5 bis 13 mm nach Kundenvorgaben gebogen werden. Als Vorlage für die Drahtbiegeteile dienen CAD-Daten, technische Zeichnungen und klassische Muster. “Als mittelständisches Unternehmen, das ausschließlich in Deutschland produziert, haben wir einen großen Vorteil gegenüber manchem Mitbewerber.” erzählt Zecevic weiter. “Wir sind extrem flexibel und haben alles am Lager, um direkt produzieren zu können. Lange Lieferwege und umständliche Zollvorschriften sind für unsere Kunden ein Fremdwort.” Auch was die Stückzahlen angeht ist man bei DBS flexibel und fertigt neben Mittel- und Großserien auch CNC Drahtbiegeteile in Kleinserien. Wer im Anschluss eine Oberflächenveredelung wünscht, ist bei DBS ebenfalls richtig. Als gelernter Industriemeister in Lackiertechnik kann Armin Zecevic seine Kunden auch in diesem Bereich kompetent beraten. Drahtbiegeteile

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

