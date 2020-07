Deckblatt Schule

Bunte Deckblätter für die Schule von Deutschlands Nummer 1

Obwohl wir bereits seit 2013 der führende Anbieter von Deckblättern für die Schule im deutschsprachigen Raum sind erweitern wir regelmäßig unser Sortiment. Denn die Vorzüge der Blätter sind vielseitig – und können für alle Schulfächer und Lerninhalte erstellt werden.

Daher bieten wir Ihnen für das kommende Schuljahr über 400 neue Deckblätter für 27 unterschiedliche Unterrichtsfächer an. Selbstverständlich kann jedes Deckblatt weiterhin kostenlos ausgedruckt und – bei Bedarf – individuell angemalt werden.

Ordnung muss sein

Mit dem Deckblatt für die Schule wird die Ordnung im Schulranzen zum Kinderspiel. Denn Dank der verschiedenen Deckblätter kann jeder Lerninhalt individuell gesammelt, ordentlich und chronologisch abgeheftet werden. Ob Naturwissenschaften, Sprachen oder Haushaltslehre: Die alten wie auch die neuen Applikationen auf den Deckblättern sind eindeutig wie auch zielgerichtet gestaltet, so dass jeder Schulordner ordentlich geführt werden kann.

Die modern gestalteten und zum Teil farblich untermalten Bilder werten jeden Schulordner optisch auf und fördern den Spaß beim Lernen und Arbeiten. Dank der Vielzahl an unterschiedlichen Deckblättern für das gleiche Schulfach kann jedes Deckblatt individuell ausgetauscht und durch andere Applikationen ersetzt werden. Dies erhält den Spaß beim Lernen und fördert die Kreativität der Schüler.

Übersicht Dank Register

Neben dem klassischen Deckblatt bieten wir aber auch noch diverse Register an. Diese eignen sich vor allem für Sprachen um Unterkategorien wie zum Beispiel Vokabeln, Grammatik, etc. zu erstellen. Die Register können aber auch als Übersicht für den gesamten Lernordner genutzt werden, so dass die Lerninhalte direkt übersichtlich einsehbar sind.

Einfacher lernen, bessere Noten

Dank der neuen Vielzahl an unterschiedlichen Deckblättern wird sich das Lernen deutlich vereinfachen. Denn geordnete und übersichtliche Lerninhalte können von den Schülern besser und langfristiger erlernt werden. Im Anschluss werden sich auch die Noten verbessern, was nicht nur die Schüler, sondern auch Sie als Eltern erfreuen dürfte.

Nutzen auch Sie die neue Vielfalt unserer Deckblätter für die Schule und unterstützen Sie damit Ihren Nachwuchs beim Lernen und Arbeiten. Dank der kreativen und modernen Gestaltung wird Ihr Kind von nun an viel Spaß in der Schule haben!

Deckblaetter.eu ist seit 2013 der führende Anbieter von Deckblättern für die Schule im deutschsprachigen Raum.

