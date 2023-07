DEHOGA Lübeck: Travemünder Woche sorgt für Höhenflug

Leinen los. Die „Travemünder Woche“ ist ein Touristen-Magnet und zieht alljährlich Tausende in die Region. Trotz kleiner Regenschauer lassen es sich die Zuschauenden auch in diesem Jahr nicht nehmen, nach Travemünde zu kommen. So zieht der Kreisvorsitzende der DEHOGA Lübeck Frank Denker bereits jetzt schon eine positive Bilanz.

„Nach den für uns schwierigen Corona-Jahren ist es nun eine Erleichterung, dass ein für die Region so wichtiges Event seine Fans weiterhin magisch anzieht“, erklärt Frank Denker. „Die Travemünder Woche hat dafür gesorgt, dass die letzten Betten belegt und auch die Restaurants stärker besucht werden – dies ist eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres für die Hotellerie und Gastronomie nicht nur in Travemünde, sondern auch für das Umland.“

Denn in Travemünde können Zuschauende derzeit Regattasegeln auf Weltklasse-Niveau verbunden mit einem maritimen Volksfest erleben. Engagiert bringen sich Unternehmer, Hoteliers, Gastronomen, Vereine und Verbände ein, um durch ein abwechslungsreiches Angebot zur Travemünder Woche unvergessliche Momente zu schaffen. „Insgesamt wirkt sich das Event positiv auf den gesamten Tourismus in der Zeit aus“, resümiert Frank Denker. „Es erhöht die Strahlkraft unserer Stadt und Region, ebenso wie die Wahrnehmung unseres Handwerks, das die Menschen zusammenbringt.“

Die Regatten zur Travemünder Woche beginnen täglich um 11 Uhr und gehen bis in die Abendstunden. Das Festival-Areal ist bis 30. Juli 2023 täglich von 11 Uhr bis 24 Uhr an den Wochentagen und von 11 Uhr bis 1 Uhr am Wochenende geöffnet.

Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. Lübeck

Bildquelle: DEHOGA Lübeck