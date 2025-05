Deichhaus Santa Barbara mit herrl Wasserblick drei Schlafzimmer

Genießen Sie den herrlichen Wasserblick soweit das Auge reicht. Und abends den Sonnenuntergang über dem Wasser. Unvergessliche Momente.

Soweit das Auge reicht Wasser.

Jetzt 10 % Rabatt auf den Mietpreis sichern. Herzlich willkommen in unserem Deichhaus Santa Barbara direkt auf dem Deich. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe und genießen den Sonnenuntergang über dem Wasser. Das Deichhaus Santa Barbara hat drei Schlafzimmer mit sechs Betten. Wohn Essz Küche komplett, Balkon aus dem Schlafzimmer und Terrasse zum Wasser. Sauna, Wlan, Waschmaschine runden das Angebot ab. PKW Stellplatz und Fahrradschuppen am Haus. zum feinsandigen weißen flachen Ostseebadestrand sind es nur ca 400 m. Zum Hafen, von hier aus fahren die Schiffe nach Hiddensee sind es ca 700 m. Genießen Sie einen entspannten und erholsamen Urlaub. Absolute Ruhe – Sackgasse – kein Durchgangsverkehr.

Urlaub mit Hunden.Sofortbuchung unter www.ostseeparadies.de – Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

