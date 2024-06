Dein perfektes Rad GmbH erweitert Online-Präsenz

Drei neue Webseiten für regionale Filialen

Straubing, 27. Juni 2024 – Die Dein perfektes Rad GmbH freut sich, den Launch neuer spezialisierter Internetseiten für jede ihrer Filialen in Straubing, Dingolfing und Deggendorf bekanntzugeben. Damit setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für die enge Verbundenheit zu seinen Wurzeln in Niederbayern und bietet den Kunden vor Ort einen noch besseren Service.

Die neuen Webseiten sind ab sofort unter den folgenden Adressen erreichbar:

– cube-store-deggendorf.de

– cube-store-dingolfing.de

– deinperfektesrad-straubing.de

Mit diesen neuen Plattformen ermöglicht Dein perfektes Rad GmbH den Kunden, rund um die Uhr Kontakt mit den Werkstätten aufzunehmen und Terminanfragen zu stellen. Zusätzlich wurde ein Kontaktformular für die Jobsuche integriert, um potenziellen Bewerbern den Einstieg in das Unternehmen zu erleichtern.

„Wir sind stolz darauf, unsere starke Präsenz in Niederbayern weiter auszubauen und unseren Kunden durch die neuen Webseiten einen zeitgemäßen und effizienten Service zu bieten,“ sagt Guido Schoen, der Geschäftsführer der Dein perfektes Rad GmbH. „Unsere Cube Stores in Dingolfing und Deggendorf sowie der Multimarken-Store in Straubing sind die ersten Anlaufstellen für Radfahrer und Radfahrerinnen in der Region. Mit Marken wie Cube, Kalkhoff, Riese & Müller, und Corratec bieten wir eine breite Palette an hochwertigen Fahrrädern und Zubehör an.“

Ein besonderer Fokus in allen Filialen liegt auf dem Dienstrad-Leasing. Dieses Modell erfreut sich zunehmender Beliebtheit und das aus gutem Grund: Es spart Geld, schont die Umwelt und fördert die Gesundheit. Dein perfektes Rad GmbH unterstützt Kunden dabei, von den Vorteilen des Dienstrad-Leasings zu profitieren und bietet umfassende Beratung und Service rund um dieses Thema.

Die Dein perfektes Rad GmbH ist bekannt für ihren hervorragenden Kundenservice und die hohe Qualität ihrer Produkte. Durch den neuen Online-Service wird dieser Standard nun auch digital fortgeführt und weiter verbessert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die jeweiligen Webseiten oder kontaktieren Sie uns direkt über das integrierte Kontaktformular.

Kontakt:

Dein perfektes Rad GmbH

Chamer Straße 36

94315 Straubing

Tel.: 09421/88353

Mail: info@deinperfektesrad.de

Über Dein perfektes Rad GmbH: Dein perfektes Rad GmbH ist ein Händler von Fahrrädern und Fahrradzubehör. Mit Filialen in Straubing, Dingolfing und Deggendorf sowie einem umfassenden Online-Shop bietet das Unternehmen eine breite Auswahl an hochwertigen Fahrradmarken und erstklassigen Serviceleistungen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.