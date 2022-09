Dein Trauma tötet dein Leben

In jedem Trauma liegt ein Schatz.

Wie, das klingt dramatisch? Sind Sie selbst betroffen oder kennen Sie Menschen, die ein Trauma erfahren haben?

Laut Statistik gab es 2020 14.594 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch laut PKA. Die Dunkelziffer liegt noch höher. Jeder 7. bis 8. Erwachsene war von sexuellem Mißbrauch betroffen. Die Zahlen steigen! Wo leben wird denn? Das ist eine unvorstellbare Menge von Menschen, die nicht an ihr Potential rankommen, weil es im Trauma eingesperrt ist!!!

Nach einem Trauma ist nichts mehr im Leben wie davor.

„Ich habe diese Momente in meinem Leben als seelischen Ausstieg erlebt. Es fühlte sich so an, als wenn ich an der Situation nicht mehr beteiligt war und einen Film auf einer Leinwand anschaute. Ich habe nichts mehr gefühlt, konnte mich nicht mehr wahrnehmen. Das war eine Schutzfunktion, da ich diese krassen Situationen sonst nicht ausgehalten hätte.“, dies ist eine Schilderung einer Betroffenen.

In mehr als 20 Jahren hat sie als Heilpraktikerin mehreren 1000 Menschen zu Gesundheit, mehr Energie und Selbstliebe verholfen. Sie begleitete viele traumatisierte Kinder, Jugendliche, Frauen und auch Männer, besonders wg. Folgen durch Missbrauch, Vergewaltigung, körperlicher, sowie auch seelische Gewalt und Mobbing.

Kerstin Meier ist Speakerin, Trauma-Expertin und Seminarleiterin. Sie erhebt ihre Stimme für dieses wichtige Thema auf der Bühne. Im Juni 2022 war sie beim Internationalen Speakerslam von Hermann Scherer Goldprogramm auf der Bühne und gewann für ihren Auftritt einen Award. Die Trauma-Expertin beeindruckte das Publikum und sorgte für einen Moment der Stille und Betroffenheit im Publikum.

Hier ist ihre ganz persönliche Definition für Traumatisierung.

„Ein Trauma ist eine tiefe seelische Verletzung, die sich im Körper ausdrückt. Der Traumatisierung geht ein massiv erschütterndes lebensbedrohliches Erlebnis voraus, was ganz plötzlich und unerwartet entstand, so dass es für den Betroffenen nicht händelbar ist, er nicht adäquat darauf reagieren kann und wie zur Salzsäule erstarrt. Er befindet sich im Überlebenskampfmodus. Der Boden wird einem buchstäblich unter den Füßen weggezogen, Todesangst entsteht. „

Dieser „Schicksalsschlag“ geht aufs Nervensystem, so dass es zu einer totalen Übererregbarkeit mit viel Unruhe kommt. Energie wird im Nervensystem festgehalten und fließt nicht mehr. Es kommt zu Schlafstörungen, Wahrnehmungsstörungen und Reizbarkeit.

„Es fühlt sich innerlich wie abgestorben an.

Sich selbst nicht mehr fühlen können und

eine innerer Leere machen sich breit.

Fetzen von Erinnerungen kommen wieder und wieder.“

Die Auswirkungen des Traumas auf das Leben können dramatisch und vielfältig sein. Die Selbstablehnung und teilweise auch der Selbsthass, kein Vertrauen zu sich selbst, zu anderen und kein Urvertrauen mehr ins Leben spielen dabei eine große Rolle. Schuldgefühle, Machtlosigkeit, Ohnmacht, Verzweiflung und Schamgefühl quälen oft die Betroffenen. Diese Gefühle sind kaum aushaltbar. Der Mensch wird misstrauisch, ängstlich, geplagt von Selbstzweifeln. Das hat Einfluss auf alle Beziehungen. Oft erlebte Trennungen, soziale Isolation, Depression sind die Folgen. Das eigene Potential bleibt auf der Strecke.

Die ewige Frage nach dem WARUM blockiert nur und hilft nicht weiter!

Doch es gibt Hoffnung! Kerstin Meier hat ein eigenes Konzept entwickelt, ein Intensivprogramm mit 3 Stufen, um Traumatisierten einen Ausstieg aus dem Trauma zu ermöglichen und den persönlichen Schatz unter dieser Wunde (Trauma heißt Wunde) zu finden. Jeder ist es wert ein glückliches Leben zuführen!

Die Botschaft ist: „In jedem Trauma liegt ein Schatz.“

Vom Trauma zur Lebensvision

