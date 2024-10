Delta liefert ultraschnelle 200-kW-DC-EV-Ladegeräte für das IZIVIA FAST-Ladenetzwerk von McDonald’s Filialen in Frankreich

PARIS, 9. Oktober 2024 – Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten intelligenten nachhaltigen Lösungen, gibt bekannt, dass sein ultraschnelles 200-kW-DC-Ladegerät der Serie UFC 200 ausgewählt wurde, um IZIVIA FAST* zu unterstützen. Das Unternehmen mit Beteiligung von IZIVIA installiert derzeit ultraschnelle Ladegeräte an mehr als 700 McDonald“s Parkplätzen in ganz Frankreich. Etwa 800 Einheiten der Delta UFC 200 werden eingesetzt, um den McDonald“s Kundinnen und Kunden ein optimales Ladeerlebnis zu bieten. Deltas UFC 200-Ladegeräte sind in der Lage, bis zu 80 Prozent der Kapazität einer herkömmlichen EV-Batterie in etwa 20 Minuten zu laden.

Christelle Vives, CEO von IZIVIA, einer Tochtergesellschaft der EDF-Gruppe, kommentierte die Zusammenarbeit: „Als führendes Unternehmen im Bereich der Elektromobilität widmet sich IZIVIA der Verbesserung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und verwaltet mehr als 25.000 funktionierende Ladepunkte. Obwohl es auf dem französischen Festland mehr als 143.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte gibt, bieten weniger als 10 Prozent eine Kapazität von 150 kW oder mehr. IZIVIA FAST zielt in Zusammenarbeit mit unseren Finanzpartnern Morrison und Credit Mutuel Impact darauf ab, diese Lücke zu schließen und unser Engagement für Schnellladestationen und die Unterstützung von E-Autofahrern im ganzen Land zu verstärken. Das ultraschnelle Ladegerät UFC 200 von Delta hat sich in strengen Tests als optimale Lösung erwiesen und wir freuen uns mit Delta zusammenzuarbeiten, um nachhaltige Mobilität zu fördern.“

Vincent Lin, Vice President of eMobility & Smart Energy Solutions bei Delta EMEA, fügte hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, dass IZIVIA sich für Delta entschieden hat, um McDonald’s und seinen Kundinnen und Kunden ein optimales Ladeerlebnis zu ermöglichen. Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement für die Verbesserung der EV-Infrastruktur in der EMEA-Region und darüber hinaus. Seit fast 15 Jahren hat Delta weltweit mehr als 3 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert. Deltas breite Palette an flexiblen und effizienten an Ladestationen, gepaart mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung sowohl im Bereich energiesparender Lösungen als auch im Automobilsektor, macht uns zur führenden Wahl für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge.“

Deltas UFC 200 erfüllt die Bedürfnisse von E-Fahrzeug-Besitzern mit schnellen und mühelosen Lademöglichkeiten und bietet eine leistungsstarke Kapazität von 200 kW. Diese Kapazität kann in zwei 100-kW-Einheiten aufgeteilt werden, so dass zwei E-Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Das System umfasst ein innovatives 400 Ampere Hochleistungs-CCS-Kabel/Steckverbindungssystem ohne Flüssigkeitskühlung, das eine effiziente Temperaturkontrolle und geringe Wartungskosten gewährleistet. Dieses leistungsstarke Steckersystem ist in der Lage die Batterie eines Elektrofahrzeugs mit zusätzlicher Energie zu versorgen, wenn der Ladezustand niedrig ist, ohne dass ein überdimensioniertes System erforderlich ist. Darüber hinaus zeigt sich Deltas Engagement für qualitativ hochwertige Lösungen deutlich und garantiert einen erstklassigen Service, der den höchsten Standards in der Branche entspricht.

Die Partnerschaft mit IZIVIA zeichnet sich durch eine flächendeckende Netzabdeckung aus, die das Finden einer Ladestation so einfach macht wie die Suche nach einem McDonald’s Restaurant. Diese Initiative bietet den Kunden die Möglichkeit, den Komfort des E-Fahrzeug-Ladens zu genießen und gleichzeitig die Angebote von McDonald’s in Anspruch zu nehmen.

(*) IZIVIA ist ein Anteilseigner von IZIVIA FAST

Über IZIVIA:

IZIVIA ist ein führender Akteur auf dem Gebiet der Elektromobilität in Frankreich. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Ladelösungen für Elektrofahrzeuge für lokale Behörden und Unternehmen an. Zu den Kompetenzen von IZIVIA gehören die Lieferung und Installation von Ladestationen, die Überwachung und Wartung der Infrastruktur sowie eine breite Palette von Dienstleistungen. Darüber hinaus investiert IZIVIA gemeinsam mit Finanzpartnern in eigene öffentliche Ladestationen an strategischen Standorten wie Supermarktparkplätzen und Restaurants. Als Anbieter von Elektromobilitätsdienstleistungen bietet IZIVIA eine App und eine Ladekarte an, die den Zugang zu 300.000 Ladepunkten in Frankreich und Europa ermöglichen.

Über Delta:

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. In den Jahren 2020, 2022 und 2023 wurde Delta außerdem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit einem Leadership-Level-Rating für seinen substanziellen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und für seine stetige Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette in sieben aufeinanderfolgenden Jahren zum Supplier Engagement Leader ernannt.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

Firmenkontakt

Delta Electronics

Judy Wu

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

+31208003906



http://www.delta-emea.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Sebastian Wuttke

Herrmann-Weinhauser Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 36



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Delta Electronics