Deltas 500kW DC-Ultra-Schnellladegerät UFC 500 erhält deutsche Eichrecht-Zertifizierung

HOOFDDORP, 12. März 2025 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energiemanagementlösungen und intelligenten, umweltfreundlichen IoT-basierten Lösungen, gab bekannt, dass sein ultraschnelles 500-kW-Ladegerät für Elektrofahrzeuge der Serie UFC 500 die deutsche Eichrechtszertifizierung erhalten hat. Damit erfüllt das besonders kompakte 500-kW-Schnellladegerät die strengen Anforderungen des deutschen Eichrechts. Die Zertifizierung umfasst die Signatur des vom Charge Point Operator (kurz: CPO, deutsch: Betreiber von Ladestationen) definierten Tarifs für Ladevorgänge, die mit kreditkartenbasierten Ad-hoc-Zahlungstransaktionen getätigt werden. Die Verknüpfung von Energie und Tarif ist im Transaktionsdatensatz von der Transparenzsoftware (von S.A.F.E. e.V.) einsehbar. Durch diese Kopplung erhält der jeweilige CPO Rechtssicherheit beim Betrieb der Delta-Ladestationen, da sie sowohl dem deutschen Eichgesetz entspricht als auch die Einhaltung der AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation, deutsch: Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe) sicherstellt. Mit diesem Meilenstein unterstreicht Delta sein Engagement für transparente, genaue und sichere Energielösungen für CPOs und Fahrer von Elektrofahrzeugen und setzt einen Maßstab für Zuverlässigkeit und Konformität in der sich schnell entwickelnden Branche der EV-Ladesysteme.

Arto Suni, Leiter des Bereichs EV-Ladesysteme für die EMEA-Region von Delta Electronics, erklärt hierzu: „Mit dem ultraschnellen EV-Ladegerät UFC500 bieten wir nicht nur eine leistungsstarke und effiziente EV-Aufladung, sondern erfüllen auch die höchsten Standards hinsichtlich Zuverlässigkeit und Transparenz. Diese Leistung stellt sicher, dass CPOs und Endverbraucher darauf vertrauen können, dass die Energieabrechnung korrekt und gesetzeskonform ist. Das ist Teil der umfassenderen Mission von Delta, nachhaltige Energielösungen weltweit zu fördern.“

Das deutsche Mess- und Eichgesetz schreibt vor, dass CPOs zertifizierte EV-Ladegeräte mit kalibrierten Energiemesssystemen betreiben müssen, um eine faire und genaue Abrechnung zu gewährleisten. Mit dieser Zertifizierung ermöglicht UFC 500 gesetzeskonforme Energietransaktionen, bietet den Betreibern Rechtssicherheit und -konformität und verspricht darüber hinaus, dass die Fahrer nur für die verbrauchte Energie bezahlen.

Der UFC 500 baut auf dem bereits zertifizierten UFC 200 auf und unterstreicht Deltas Position als einer der wenigen Hersteller, die diese strengen Anforderungen erfüllen. Die Zertifizierung umfasst sowohl die Modul-B-Zulassung für das Design als auch die Modul-D-Zulassung für den Produktionsprozess und hebt die Qualität des Produkts vom Konzept bis zur Auslieferung hervor.

Führend in Innovation und Leistung

Die UFC 500 ist eine kompakte Hochleistungs-Gleichstrom-Ladestation, die für einzigartigen Komfort und Effizienz entwickelt wurde. Mit einer Leistung von bis zu 500 kW für ein Elektrofahrzeug oder je 250 kW für zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig erfüllt sie die wachsende Nachfrage nach schnelleren Ladezeiten für eine Vielzahl von Anwendungen, von PKWs über LKWs bis hin zu Flottenfahrzeugen. Die SiCMOS-Technologie sorgt für einen hohen Wandlungswirkungsgrad, und ihr kompaktes und leichtes Design vereinfacht Installation und Wartung.

UFC 500 wurde für Zuverlässigkeit in allen Wetterbedingungen entwickelt und ist nach Schutzart IP55 zertifiziert. Das System bietet Betreibern eine robuste und langlebige Lösung für die unterschiedlichsten Ladeumgebungen. Es lässt sich nahtlos in bestehende Netzwerke, Energiemanagementsysteme und rückwärtskompatible Anlagen einfügen und stellt somit eine zukunftssichere Investition dar.

Wegbereiter für globale Konformität

Durch sein kontinuierliches Engagement für metrologische Standards hat sich Delta eine führende Position bei der Einhaltung von Vorschriften für das Laden von Elektrofahrzeugen erarbeitet. Dank dieser Expertise im Bereich zertifizierter Gleichstrom-Ladelösungen bleibt das Unternehmen seiner Zeit stets voraus und bietet seinen Partnern und Kunden weltweit konforme und zuverlässige Optionen. Angesichts der Entwicklung ähnlicher regulatorischer Rahmenbedingungen auf globaler Ebene kann Delta sicherstellen, dass es auch zukünftig eine Vorreiterrolle einnehmen wird.

Weitere Informationen über Deltas ultraschnelles Ladegerät UFC 500 finden Sie unter www.delta-emea.com/en-GB/products/EV-Charging/Ultra-Fast-Charger-500kW

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde sieben Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

