Den Traumjob für alleinerziehende Mütter gibt es

Barcelona, 09.05.2022 – Mein Name ist Lucia Garcia, bin 32 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und lebe in Barcelona. Als Leiterin der Abteilung Public Relations war ich für die Öffentlichkeitsarbeit eines gossen spanischen Konzerns zuständig und verantwortlich. Oft musste ich auf Reisen sein und an Konferenzen teilnehmen. Mein Einkommen stimmte. Jedoch ging mein Job zu Lasten meiner zwei Kinder im Alter von 12 und 8 Jahren. Deshalb begann ich 2020 mit der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, die auch für eine alleinerziehende Mutter geeignet ist. Mich reizte es, als Selbständige oder etwas konkreter ausgedrückt, als Freiberuflerin meine eigene Chefin zu werden und viel Zeit mit den wichtigsten Menschen auf der Welt, meinen Kindern, verbringen zu können. Der Gedanke daran, mit meiner eigenen PR Agentur durchstarten zu können, faszinierte mich. Was mich davon abhielt war, dass ich dazu ein Eigenkapital von etwa hunderttausend Euro benötigt hätte.

Dann stiess ich auf den Dating Services von TTPCG®

Bei meiner Arbeit sah ich eher zufällig die Werbeeinblendung einer TTPCG®. TTPCG® war auf der Suche nach Franchisepartnern in der Region Tarragona, Terrassa, Barcelona, Mataró. Das Angebot machte mich neugierig. Also wurde das Kontaktformular von mir befüllt. Das war im Mai 2021 also genau vor einem Jahr. Es meldete sich ein paar Tage später ein Manager von TTPCG® bei mir. Der Termin zu einer Videokonferenz wurde abgestimmt.

Mit jeder Minute fand ich das TTPCG® Franchise-System spannender

Was mir sofort gefallen hat, war die geringe Lizenzgebühr von nur 2900,– € und dass keine monatlichen Lizenzgebühren auf mich zukommen und dass TTPCG® sämtliche Kosten für seine Franchisepartner trägt und dazu auch die Werbung macht, welche mich keinen Cent kostet. Meine Einarbeitung soll online erfolgen, was ich toll fand, denn meine Einarbeitung erfolgt bei mir zu Hause bei meinen Kindern. Dazu kam die Unterstützung durch einen externen Berater, wofür ich eine geringe anteilige Gebühr zu zahlen hatte.

Im Juni 2021 wurde ich Singleberaterin im weltweiten TTPCG® Team

Spass machte mir bereits die online Einarbeitung, welche sehr komfortabel erfolgt. Nachdem ich das so genannte Centro de competencia en linea durchgearbeitet hatte, waren wenige Fragen noch offen. So nutzte ich Asistencia profesional. In nur zwei Stunden machte mich ein Spitzentrainer startklar für meinen neuen Job. Toll war, dass ich nebenberuflich starten konnte.

Super, ich kann endlich von zu Hause aus arbeiten

Da die Beratungen von Interessenten an den TTPCG® Dienstleistungen auch online mittels Fernberatung von meinem computador del hogar erfolgen können, arbeite ich im oficina en casa. Nach einem etwas holprigen Start stellten sich ab August 2021 ständige Erfolge ein. Die meisten Aufträge generiere ich online. Zum Jahresende des Jahres 2021 habe ich meinen Job als Leiterin der Abteilung Public Relations aufgegeben und bin als selbstständige Singleberaterin in einem starken Franchise-Netzwerk sehr erfolgreich tätig, verbringe viel Zeit mit meinen Kindern und verdiene mehr Geld als Leiterin der Abteilung Public Relations. Dazu habe ich nun auch mehr Zeit für mein Hobby, den Reitsport. Mit meinem Pressebericht möchte ich anderen alleinerziehenden Müttern Mut machen zu einer beruflichen Veränderung.

Sie haben einen Pressebericht der TTPCG® Franchisenehmerin Lucia Garcia gelesen. Der Bericht erschien zuerst in spanischer Sprache. © 2022 REVISTA MADRES SOLAS. Übersetzung von Pablo Gomez. Wenn Sie mehr über eine Franchisepartnerschaft mit TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie an marketing(at)ttpcg.us

