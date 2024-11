DENIOS erhält EcoVadis-Siegel zum elften Mal in Folge

Erfolg für die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen: Der Marktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit ist auch 2024 wieder mit dem renommierten EcoVadis-Siegel (Bronze) ausgezeichnet worden. Besonders bemerkenswert: Es ist bereits das elfte Jahr in Folge, dass DENIOS dieses Siegel erhält – ein Beweis für das langjährige Engagement des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit und seine fest verankerten Werte. Mit der Auszeichnung positioniert sich DENIOS unter den besten 35 Prozent aller qualifizierten Unternehmen. EcoVadis ist der weltweit größte Anbieter von Nachhaltigkeits-Ratings und bewertet Unternehmen jedes Jahr in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mit dem Siegel gehört DENIOS weiterhin zu den Akteuren, die Nachhaltigkeit als zentralen Bestandteil ihrer Strategie betrachten. Elf Auszeichnungen in Folge unterstreichen, dass das Familienunternehmen aus Bad Oeynhausen an seiner konsequenten Entwicklung in diesem Bereich festhält.

Ein starker Partner für nachhaltige Lösungen

Das EcoVadis-Siegel ist nicht nur für DENIOS selbst, sondern auch für die Kunden des Unternehmens ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Insbesondere in der sensiblen Gefahrstofflagerung und im Gefahrstoffhandling ist Nachhaltigkeit ein entscheidender Faktor. Mit dem Rating bekräftigt DENIOS sein Engagement, Kunden sichere und gleichzeitig umweltfreundliche Lösungen zu bieten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das Engagement von DENIOS zeigt sich sowohl in der wiederholten Auszeichnung als auch in konkreten Maßnahmen. Dazu gehören der Betrieb einer großflächigen Photovoltaik-Anlage, energieeffiziente LED-Technik und der Einsatz eines Blockheizkraftwerks – alles Projekte, die Ressourcen schonen und den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens verkleinern.

Klare Verantwortung für eine grünere Zukunft

Mit der EcoVadis-Plakette setzt DENIOS ein starkes Signal: Elf Jahre in Folge ausgezeichnet zu werden, verdeutlicht die Kontinuität und den Fokus des Unternehmens auf das Thema Nachhaltigkeit. Die Leistung ist auch zugleich Ansporn, die Strategie weiter auszubauen und die Weichen für eine noch umweltfreundlichere Zukunft zu stellen.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

