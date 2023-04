DENIOS-Nachwuchs sorgt für Baum-Nachwuchs im Wiehengebirge

Die Trockenheit der letzten Jahre sowie die gefräßigen Borkenkäfer haben dafür gesorgt, dass es in vielen Wäldern kahl und armselig aussieht. Die DENIOS SE aus dem ostwestfälischen Bad Oeynhausen hat mit einer eigenen Baumpflanz-Aktion dafür gesorgt, dass ein Teil des heimischen Wiehengebirges nun mit neuen Bäumen wieder aufgeforstet wird.

Fleißig für die Umwelt: 250 Bäume eingepflanzt

Zustande gekommen ist diese Baumpflanz-Aktion im Rahmen einer hausinternen Nachhaltigkeits-Woche, die beim Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung im Herbst letzten Jahres stattgefunden hatte. Die „Umwelthelden“ bei DENIOS – so nennt sich die Gruppe der Azubis und Studierenden – hatten sich mehrere Projekte im Rahmen dieser Nachhaltigkeitswoche überlegt und federführend umgesetzt. Eine Aktion: Bäume pflanzen im Wiehengebirge! Ende letzter Woche (29.03.2023) haben sich die „Umwelthelden“ auf den Weg in den Wald gemacht, um die letzten der insgesamt 250 Bäume einzusetzen. Unterstützt wurden sie dabei von der Organisation „Jetztaufforsten“ aus Bonn, die sich auf diese Thematik spezialisiert hat und den DENIOS-Nachwuchs mit Rat und Tat zur Seite stand.

Mit Spaten und Erdbohrer ausgestattet wurden nach und nach die kleinen Bäumchen in den Boden gesetzt, so dass am Ende ein kleines, neues Wäldchen entstanden ist – bestehend aus 100 Trauben-Eichen sowie jeweils 75 Kirschen und Edelkastanien.

Organisator lobt Engagement für die Natur

„DENIOS hat mit dieser Pflanzaktion einen wichtigen lokalen und ökologischen Beitrag geleistet“, so Vincent Kinzel von „Jetztaufforsten“. „Die Mischung aus Eichen, Kirschen und Kastanien wird eine positive Wirkung auf das umliegende Waldgebiet haben, da viele Tiere, Insekten und Bienen von dieser Vielfalt profitieren werden. Es ist großartig zu sehen, dass Unternehmen wie DENIOS ihre Verantwortung für die Umwelt wahrnehmen und sich aktiv für den Erhalt unserer Natur einsetzen.“

Auch für die Umwelthelden selbst war dieses Projekt ein voller Erfolg: „Wir wollen hiermit nicht nur kurzfristig etwas bewirken, sondern auch langfristig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Unsere gepflanzten Eichen zum Beispiel können viele hundert Jahre alt werden, da können wir also im wahrsten Sinne des Worten von einer nachhaltigen Aktion sprechen“, so Polina Gorbunova, die gerade eine Ausbildung zur Kauffrau im E-Commerce absolviert.

Die Vorfreude auf ein saftiges Grün

Nun heißt es aber erstmal: Geduld haben und abwarten! Einige Jahre werden vergehen, bis der kleine „DENIOS-Wald“ in voller Blüte erstrahlen wird – spätestens dann aber wird der Erfolg sichtbar sein und das Wiehengebirge in Bad Oeynhausen wird an dieser Stelle wieder grün und gesund aussehen. So wie es sein soll!

Mehr Informationen zu den Baumpflanz-Aktionen gibt es hier: www.jetztaufforsten.de

