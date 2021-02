Der 1. Osnabrücker Skiclub “Eddie the Eagle” e.V. zum Mutmacher des Monats gewählt

Schwarzwaldradio zeichnet ehrenamtliches Engagement für junge Sportler aus

“Egal in welcher Sportart und welchem Verein – Adler brauchen Wind unter den Flügeln”. Die Arbeit des 1. Osnabrücker Skiclub – Eddi the Eagle hat die Jury des Mutmacher-Awards überzeugt. Der Verein wurde zum “Mutmacher des Monats Januar” gewählt und nimmt somit an der Wahl zum Mutmacher des Jahres Teil.

Namensgeber des Vereins ist der Brite Michael “Eddie” Edwarts. Er träumte seit seiner Kindheit davon an den olympischen Spielen teilzunehmen, was ihm 1988 gelang. Mit wenig Talent aber viel Ehrgeiz, bleibt er den Zuschauern bis heute im Kopf und vermittelt dabei eine freudige Energie. Der 1. Osnabrücker Skiclub e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Kraft zu nutzen und die Philosophie von Eddie the Eagle zu verbreiten. Der Verein unterstützt junge und ambitionierte Sportler in ihren Zielen und will dabei möglichst viele Steine aus dem Weg schaffen. Um sportliche Erfolge feiern zu können, scheitert es heute schon oft an den kleinen Hürden zu Beginn. Das können die nicht aufzubringenden Kosten für das Busticket zum Trainingsort, die Vereinsgebühren, die nicht leistbaren Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände oder das fehlende Paar Turnschuhe sein. Der 1. Osnabrücker Skiclub “Eddie the Eagle” unterstützt junge Sportambitionierte, bevor diese Hürden aus Scham nicht genommen werden, der Sport nicht weiterverfolgt, der haltgebende Verein verlassen oder erst gar nicht betreten wird.

“Wir bauen Kindern die “Schanzen”, die Sie für Ihre individuellen Höhenflüge und Erfolgserlebnisse benötigen.” schreibt Michael de Vries, erster Vorsitzender des Vereins. Der Verein agiert dabei anonym und nutzt das Netzwerk zu den regionalen Sportvereinen.

Zusammen mit Initiatorin Dr. Andrea-Alexa Kuszák und einem hochrangig besetzten Kuratorium unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble ehrt Schwarzwaldradio seit September 2020 monatlich die “MUTMACHER DES MONATS” und im kommenden Sommer den “MUTMACHER DES JAHRES”. Wir gratulieren an dieser Stelle dem 1. OSC – Eddie the Eagle herzlichst zum Monatsgewinn Januar.

Mit dem Monatsgewinn gewinnt der Verein eine von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble unterzeichnete Urkunde, 5.000 Schwarzwaldtaler von Schwarzwaldradio, eine Weinzusammenstellung vom Weingut Axel Bauer und einen Mutmacher-Granat. Außerdem ist er für den diesjährigen Mutmacher des Jahres Award nominiert.

“Man kann meist viel mehr tun, als man sich gemeinhin zutraut.” Dieses Zitat der Offenburger Verlegerin Aenne Burda bringt die Idee hinter diesem Award auf den Punkt. Viele Menschen leben diesen Satz und leisten viel für ihre Mitmenschen und für die Gesellschaft. Sie tun das aus einem inneren Antrieb heraus. Ihnen gebührt unser aller Dank. Mit diesem Preis würdigen wir diese Menschen und rücken sie ins verdiente Licht der Öffentlichkeit. Und: Dieser Preis soll Mut machen und animieren, dass sich noch mehr Menschen ebenfalls engagieren.

Zu finden sind die Mutmacher auf den Websites von SCHWARZWALDRADIO ( www.schwarzwaldradio.com) und HITRADIO OHR ( www.hitradio-ohr.de), auf www.diemutmacher.org, auf Facebook ( https://www.facebook.com/mutmacher.award) und auf Instagram ( https://www.instagram.com/die.mutmacher/).

Schwarzwaldradio steht für Ihre tägliche Dosis Entspannung: Das offizielle Ferienradio für den Schwarzwald überzeugt mit einem einmaligen Musikmix aus den schönsten Pop- und Rockklassikern vom Millennium bis runter in die 50er und mit musikalischen Sondersendungen rund um Soul-, Disco-, Rock- oder Country-Musik. Dazu hören Sie interessante Beiträge und Interviews über Deutschlands beliebteste Urlaubsregion im Südwesten.

SCHWARZWALDRADIO ist bundesweit zu Hause oder unterwegs über dab+ (Digitalradio) zu hören, weltweit mit der App und im Web auf allen gängigen PCs, Tablets und Smartphones. Weitere Empfangsmöglichkeiten über UKW und Kabel finden Sie auf www.schwarzwaldradio.com

SCHWARZWALDRADIO ist bundesweit zu Hause und unterwegs über dab+ (Digitalradio) zu hören, weltweit im Web und als App auf allen gängigen PCs, Tablets und Smartphones zu empfangen und im Mittleren Kinzigtal über die UKW-Frequenz 93,0 MHz sowie im Raum Freiburg, Ortenau und Karlsruhe über das Kabelnetz auf der MHz 89,5 im Radio.

Das Funkhaus Ortenau aus Offenburg betreibt das bundesweit über dab+ empfangbare Schwarzwaldradio Classic Hits & Super Oldies und den Lokalsender Hitradio Ohr. Mehr als 900.000 Hörer schalten regelmäßig ein.

