Der 1080p Beam H3-Projektor von EZCast: Der ideale Projektor für Freizeit und das Lernen zu Hause

Jetzt in Deutschland zum Einführungspreis erhältlich

New Taipei City, 28. Juli 2021 – EZCast, ein führender Anbieter drahtloser Display-Technologie, erweitert die Verfügbarkeit seines beliebten Beam H3-Projektors durch neue Verkaufskanäle in Deutschland mit einem attraktiven Angebot zum Einführungspreis. Der EZCast Beam H3 ist ein kompakter, heller, nativer 1080p-LCD-Projektor mit schnellem, stabilem und umfassend kompatiblem 5-GHz-WLAN, einer USB-C-Schnittstelle sowie einer breiten Multimediaformat-Konnektivität.

Lebendiges Bild und erstaunliche Vielseitigkeit

Mit seiner nativen Auflösung von 1080p und einer projizierten Bildgröße von bis zu 150 Zoll bietet Ihnen der EZCast Beam H3 ein unvergleichliches, Kino-ähnliches Seherlebnis für entspanntes Lernen zu Hause und spannende Unterhaltung. Kinder müssen ihre Augen nicht mehr anstrengen, um kleine Bildschirme zu lesen, wenn sie stundenlang zu Hause lernen. Dies hilft ihnen, sich zu konzentrieren, effektiver zu lernen und Müdigkeit zu vermeiden. Der Beam H3 überträgt nicht nur Inhalte von allen aktuellen iPhone- und Android-Geräten, die per Kabel oder drahtlos und verzögerungsfrei verbunden sind, sondern bietet auch eine Projektion im automatischen Hochformat, sodass Sie den gesamten Projektionsbereich für Videos und Bilder im Hochformat von Mobiltelefonen in höchster Qualität verwenden können.

Der Projektor, der zu Ihr Leben passt

Der Beam H3 ist kompakt und passt überall hin, sodass das Einrichten einer Vorführung an jedem Ort einfach ist. Sie müssen den Projektor nicht weiter bewegen und anpassen, da die 2D-Trapezfunktion des Beam H3 die Abmessungen korrigiert, um aus jedem Winkel ein perfektes Bild zu projizieren, sodass Sie leicht den richtigen Ort für Ihre Projektion finden können. Für ultimative Flexibilität in jeder Umgebung haben Sie die Wahl zwischen Kabel- und WLAN-Verbindungen, um den Beam H3 mit Ihren Bild- und Videoquellen zu verbinden. Mit Dual-Band 2.4G/5G können Sie schneller und stabiler streamen. Sie können sogar einen TV-Stick an den Beam H3 anschließen, um Ihre Lieblingssendungen drahtlos zu projizieren.

Toller Sound und tolle Konnektivität

Der Beam H3 von EZCast liefert einen kraftvollen, kristallklaren Klang, wo immer Sie ihn platzieren und wie auch immer Sie ihn verwenden. Erleben Sie einen besseren Klang, während Sie ein Video mit dem leistungsstarken 5-Watt-Lautsprecher genießen. Diese Audio-Klarheit ist auch ideal für Kinder, die zu Hause lernen. Beam H3 ist außerdem mit HDMI, USB, USB-C-Anschluss, einer 3,5-mm-Audiobuchse, einer Micro-SD-Karte und WLAN-Adapterbuchsen ausgestattet, um alle Ihre Anforderungen an Unterhaltung zu erfüllen.

Weitere Informationen zum bemerkenswerten EZCast Beam H3-Projektor von EZCast finden Sie unter: https://www.ezcast.com/product/ezcast/beam/beamh3 und sehen Sie sich ein Video des Beam H3-Projektors: https://www.youtube.com/watch?v=LYxr1WU8hCs

Preis und Verfügbarkeit

Der EZCast Beam H3-Projektor wird am 4. August für eine UVP von 169 € bei Amazon erhältlich sein: https://www.amazon.de/EZCast-Projector-Compatible-Theater-Upgrade/dp/B08R87D4N6

Sonderpreis für den ersten zwei Monat: 135.2 €

EZCast ist ein Multimedia-Hersteller mit Sitz in Taipeh, Taiwan. Wir produzieren kabelloses, digitales Zubehör, WLAN-Dongles, Digital-Beam-Projektoren, MagicEther und MagicLink. Alle unsere Produkte werden sorgfältig geprüft und nach hohen Qualitätsstandards verpackt. EZCast ist ein führender Anbieter von universellen Bildschirmspiegelungstechnologien. Wir haben die EZCast Universal Wireless Display Receiver Dongles entwickelt, um die Anforderungen von Home Entertainment, Business und Projektoren zu erfüllen, einschließlich der DLP-Lösung – Beam J2 und budgetfreundlichen LCD-Projektoren – Beam V3 und Beam H3. Unsere Plattform unterstützt iOS Screen Mirroring und Miracast, sodass Sie Ihre iPhones und Android-Telefone mit HDTVs verbinden können. Die Universal Wireless Display Receiver-Dongles unterstützen auch Windows- und Mac-Laptops, sodass Sie mit Miracast oder iOS Screen Mirroring die Bildschirminhalte für den Fernseher freigeben können.

Weitere Informationen finden Sie auf www.ezcast.com Erreichen Sie uns auch auf Facebook: @iezcast oder auf YouTube: @EZCast

