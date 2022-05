Der 4-Monatskalender mit veredeltem Werbeaufdruck

Monatskalender sind vielfältig verwendbare Werbemittel. Sie bieten Platz für den eigenen Werbeaufdruck und kommen beim Empfänger täglich zum Einsatz. Damit der 4-Monatskalender in jeder Hinsicht einen guten Eindruck erzeugt, bietet PRINTAS zahlreiche Veredelungsmöglichkeiten. Von der Lackierung bis zu Spezialeffekten ist fast alles möglich.

Die Lackierung mit Dispersionslack als Veredelung für 4-Monatskalender

Eine Lackierung sorgt für optische Effekte und ist gleichzeitig Schutz. Die lackierte Kalender-Rückwand macht sich im Gebrauch bezahlt, sie ist stapel- und scheuerfest. Die Standardlackierung erfolgt mit Dispersionslacken auf Wasserbasis. Der Lack wird bereits in der Druckmaschine mit einer Rasterwalze auf den Kalender aufgetragen. Dispersionslack ist als Mattlack- und Hochglanzlack verfügbar. Nach dem Trockenvorgang mit einem Infrarot- oder Heißlufttrockner zeigt der Lack seine positiven Eigenschaften: Er verhindert das altersbedingte Vergilben und Ausbleichen. Die Druckfarben behalten ihre Leuchtkraft.

Veredelungen mit Spezialeffekten für 4-Monatskalender

Für starke Glanz- oder Matt-Effekte auf dem 4-Monatskalender verwendet PRINTAS hochwertige UV-Lacke. Diese Lacke bestehen aus Acrylaten und Effektpigmenten. Sie lassen sich dick auftragen und härten unter speziellen UV-Trocknern in Sekundenschnelle aus. UV-Lack kann mit Dispersionslack kombiniert und partiell oder vollflächig aufgetragen werden.

Für das Siebdruckverfahren bietet PRINTAS einen Glitterlack mit Glitterpartikeln aus Polyester an. Winzige Teilchen reflektieren das Licht und erzeugen damit faszinierende Effekte. Zur Wahl stehen Gold- und Silberpartikel sowie diverse farbige Varianten.

Weitere dufte Varianten für die Veredlung von Monatskalendern

Eine weitere Variante, die zudem den Geruchssinn anspricht, ist Duftlack. Der Lack ist Träger für Mikrokapseln, die bei Berührung Duftstoffe freisetzen. Der Duft ist wählbar, beispielsweise als Duft von Früchten, Blumen, Gewürzen, Meeresluft oder diverse Parfümnoten.

PRINTAS bietet eine ausführliche Beratung, mit welcher Veredlungsvariante der Monatskalender am besten zur Geltung kommt. Informieren Sie sich jetzt, wie Ihr 4-Monatskalender zu einem individuellen Werbeartikel wird!

“Werbung, die hängen bleibt” – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender “Hamburg – Rund um die Alster”. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

