Der BGL-Bildungspreis kam gut an

Nuertingen. Albrecht Buehler Baum und Garten GmbH- Außergewoehnlichkeit ist normal

Im Juli 2021 wurde der “Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH” im LEA Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg erneut eine Urkunde als sozial engagiertes Unternehmen überreicht, nachdem die Firma diesen Wettbewerb auch schon gewonnen hatte. Und aktuell wurden sie auf Bundesebene prämiert. Mitarbeiter Gevara Abdallah nahm den bundesweiten “BGL-Bildungspreis” entgegen. Deutschlandweit wurden nur sechs ausgezeichneten Absolventen zweier Jahrgänge am 28. Juni eine Urkunde in Erfurt überreicht.

Der BGL-Bildungspreis ist ein Preis für Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung zum Gärtner der Fachrichtung Garten und Landschaftsbau, die aus einem Betrieb sind, der Mitglied in einem der Landesverbände des BGL (Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.) ist und sich stark für den landschaftsgärtnerischen Berufstand eingesetzt haben.

“Auch dieses Mal konnten uns die eingegangenen Bewerbungen überzeugen. Gerade die Vielfältigkeit der individuellen und beruflichen Werdegänge machen den Auswahlprozess für die Jury so spannend und gleichzeitig so schwierig, denn die Nachwuchskräfte bringen viel persönlichen und professionellen Ehrgeiz mit. Dies wird insbesondere dadurch deutlich, dass die Bewerber bereits Wettbewerbe gewonnen und sich in der Ausbildung besonders engagiert haben.” so Paul Saum, BGL-Vizepräsident und Juryvorsitzender.

2019 machte der syrische Migrant Gevara Abdallah bei der Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH den erfolgreichen Abschluss als Landschaftsgärtner und eine Zusatzqualifikation für das Baumklettern mit Motorsäge. Auch im Netzwerk “Unternehmen integrieren Flüchtlinge” ist Geschäftsführer Albrecht Bühler Mitglied.

Die Auszeichnung ist wichtig für Bühler, hebt sie doch auch die Wichtigkeit des sozialen Engagements hervor und bestätigt seinen langen Weg und Einsatz für gute Ausbildung. Er bietet mit seiner Landschaftsgärtnerei Dienstleistungen von der Gartengestaltung über die Baumpflege hin zur Gartenpflege an, mit denen er seine Kunden in den Regionen Esslingen, Reutlingen, Tübingen, Göppingen über das Herz in Nürtingen hinaus versorgt.

“Der direkte Kontakt mit den Menschen ist einer der wichtigsten Vorteile, die unser Beruf bietet.” Albrecht Bühler ist von seinem Beruf überzeugt. Seit 2017 ist er Vorstand für Ausbildung des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V., eine Arbeit, die ihm sehr am Herzen liegt. “Gut ausgebildete junge Menschen und ein gutes Selbstwertgefühl der Menschen sind wichtig für jede Branche”, ist sich Albrecht Bühler sicher.

Seine zwei Bücher, die er geschrieben hat, “Ausbilden im Garten- und Landschaftsbau” und “Mitarbeiterführung im Garten- und Landschaftsbau”, zeigen seine enge Verbindung zum Beruf in der Gärtnerei und das große Interesse an den Menschen.

Das soziale Engagement ist vielfältig. Seit letztem Jahr beispielsweise ist Bühler Mentor im Spendenparlament Reutlingen e. V.. Er setzt sich dort für soziale Projekte in der ganzen Region ein, um den Menschen etwas zurück zu geben, was er für essentiell hält. Von der Förderung von Kindern bis hin zu Förderprojekten im Frauenhaus sind es ganz vielfältige Projekte, die so unterstützt werden.

Auch die Siegel als “Top Arbeitgeber” der “Initiative für Gute Arbeit”, die Mitgliedschaft bei der “Initiative für Ausbildung” oder das Zertifikat als “Familienfreundlicher Betrieb” die er verliehen bekam, sind Albrecht Bühler wichtig. Dies zeig eine öffentliche Wertschätzung seiner getanen Arbeit und die Philosophie des Betriebes.

Jeder Preis, den seine Mitarbeiter oder Auszubildenden gewonnen haben, macht Albrecht Bühler stolz. Bis hin zum Bundesfinale der Auszubildenden ging der Weg schon. In den vergangenen Jahren gehörten seine Azubis zu den Teams beim Landschaftsgärtnercup in BW, zu denen nur die Jahrgangsbesten Zugang haben. Seine Auszubildenden wurden so bereits Landessieger oder Vizemeister in Baden-Württemberg. Und da verwundert es nicht, dass seine bisher 60 Auszubildenden seit 2020 im Schnitt mit der Note 2,2 abschließen.

Es gab in den vergangenen zwei Jahren bundesweit zwar 5% Ausbildungsplätze weniger auf dem Markt, demgegenüber steht aber die Zahl, dass es parallel dazu auch 10% weniger Bewerbungen gegeben hat. Bei der der Baum und Garten sind es jedoch erstaunliche 40 Bewerbungen pro Jahr, unter ihnen immer wieder auch Abiturienten.

Inzwischen, nach über 25 Jahren, hat er seine Firma auf 60 Mitarbeiter und Fachkräfte mit fundierten Kenntnissen in den Fachbereichen Baum- und Gartenpflege ausgebaut. Das Besondere an der Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH ist, das alle (!) Mitarbeiter ausgebildete Fachkräfte sind, die er größten Teils selbst ausgebildet hat und die der Betrieb direkt aus der Ausbildung übernommen hat.

SchülerInnen ab 13 Jahren, die sich von der verbrieften Qualität des guten Ausbildungsbetriebes von Albrecht Bühler überzeugen möchten, haben die Möglichkeit dazu im Rahmen eines Schnuppertages am 27. August vor Ort (in der Hindenburgstr. 67 in Nürtingen). Von 09-12 Uhr findet das Programm “Betriebsferien” des Landkreises bei ihm statt. Von den Interessenten, die bei den bisherigen Schnuppertagen zu ihm kamen, sind bereits zwei zu Azubis bei ihm geworden.

Gartengestaltung

Eine solide Planung Ihres Gartens vereinfacht den Weg von der Idee zur Umsetzung. Ein detaillierter Plan vermittelt Ihnen einen guten Eindruck davon, welche Gestaltungsmöglichkeiten Ihr Grundstück bietet.

Baumpflege

Pflege- und Schnittarbeiten an Bäumen führen unsere speziell ausgebildeten und von der Berufsgenossenschaft zertifizierten Mitarbeiter sicher und baumschonend mit der Seilklettertechnik oder der Hebebühne aus.

Gartenpflege

Damit sich Ihr Garten jederzeit von seiner besten Seite zeigt, pflegen, beschneiden und ergänzen wir nach Bedarf passend zum Standort Ihre Pflanzungen, natürlich mähen, düngen, wässern und belüften wir auch Ihre Rasenflächen.

