Der Chorzauber braucht helfende Hände

Rund 70 freiwillig Helfende werden aktuell für das Chorzauber-Festival in Trier, am 15. Juni benötigt. Meldungen von Chorgruppen sind gerne gesehen.

Noch knapp sechs Wochen bis zum Start des landesweiten Chorzauber-Festivals 2024 in Trier am 15. Juni und die letzten Planungen laufen auf Hochtouren. In der neuesten Besprechung des Planungsteams wurden die Bühnen, Chöre und Standorte optimiert. Auch die „Chorspots“, an denen innerhalb des Festivalgeländes frei gesungen werden kann, wurden geplant. Jetzt braucht das Festival zum Gelingen unbedingt noch helfende Hände. Das Planungsteam rechnet damit, dass etwa 70 Personen benötigt werden.

Es werden Bühnenbetreuer, Infoteams, Eingangskontrollen und viele weitere Helfer für die Aufgaben am 15. Juni benötigt, vielleicht auch schon am 14. und 16. Juni. Interessierte, die Spaß an einem ereignisreichen, aber auch stressigen Tag haben, der im Rückblick mit vielen positiven Erinnerungen belohnt wird, können gerne eine kurze E-Mail an geschaeftsstelle@cvrlp.de schreiben. Dort gibt es mehr Informationen zu den Jobs und den Einsatzzeiten.

Diese Information kann auch gerne innerhalb der Chorvereine verbreitet werden. Wenn sich drei bis vier Chöre als Team melden, wäre das schon eine große Hilfe.

Auch die Website zum Festival unter https://chorzauber.de ist zunehmend mit aktuellen Inhalten gefüllt. Diese kann auch als App installiert werden. Für die teilnehmenden Festival-Chöre ist dies ohnehin ein Must-have.

Erstveröffentlicht am 23. April 2024 unter https://singendesland.de/der-chorzauber-braucht-helfende-haende/66998

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon annähernd 40.000 Choraktiven, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktiv machen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

Kontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696



https://singendesland.de

Bildquelle: kopfgefuehl.design / CV RLP