Der Comedian Martin Jonas unterwegs zum Nordpol

Der unter anderem aus dem TV bekannte Comedian und Thriller-Autor Martin Jonas hat sein neuestes Buch herausgebracht. DAS Weihnachtsbuch für die Kleinen lädt zu einer Reise an den Nordpol ein.

Das verzauberte Weihnachtsbuch – Komm mit ins Land des Weihnachtsmannes

Pssst! Verrate niemandem, wen du gerade in den Händen hältst. Ich bin es, das verzauberte Weihnachtsbuch und schon sehr, sehr alt. Du musst den Zauber der Weihnacht schützen! Lies mich und folge mir. Ich nehme dich mit zu den Wundern der schönsten Zeit des Jahres. Folge mir als erstes Kind überhaupt an den Nordpol in die Welt des Weihnachtsmannes. Verkleide dich als Elf, um mich unerkannt durch das Weihnachtsdorf zu begleiten. Trinke Sternen-Kakao mit Sahne und gebackenen Lebkuchenstreuseln. Entdecke die Artig- und Nicht-Artig-Listen des Weihnachtsmannes. Setze dich in den Schlitten, der die Geschenke transportiert. Entdecke die Geheimnisse der Poststelle, in der die Wünsche der Kinder eintreffen. Beobachte die fleißigen Helfer des Weihnachtsmannes bei der Arbeit und vieles mehr.

Das magische bunt bebilderte Weihnachtsbuch zum Entdecken, Staunen und Träumen.

Ab 4 bis 99 Jahre. Paperback mit 106 Seiten.

Preis: 10.95

ISBN: 9783987271359

Zu beziehen im Buchhandel, auch als EBook erhältlich

Verlag DeBehr – der Verlag für die ganze Familie.

Die Buchwelt ist kunterbunt, unser Verlag ist ein Verlag für die ganze Familie und hat dementsprechend eine große Bandbreite an Literatur im Angebot.

