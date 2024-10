Der Mentoren-Media-Verlag auf der Frankfurter Buchmesse 2024

Zum Auftakt: Buchvorstellung „Unternehmensstärke“ – 15 Essays für mehr Erfolg

Frankfurt, 16. Oktober 2024 – Der Mentoren Media Verlag startet seinen ersten Tag auf der Frankfurter Buchmesse 2024 mit einem abwechslungsreichen Programm am Verlagsstand und auf dem RP-Podium (Rheinland-Pfalz). Literatur- und Wirtschaftsexperten können sich auf exklusive Interviews, Signierstunden und eine praxisnahe Ideenwerkstatt freuen.

Veranstaltungen am Verlagsstand

12:00 Uhr: Interview mit Mona Wiezoreck (mit Aufnahme) Am Verlagsstand des Mentoren Media Verlags gibt die Autorin Mona Wiezoreck spannende Einblicke in ihr neues Buch „Faszination Führung“. In diesem Werk beleuchtet Wiezoreck moderne Führungsstrategien und die psychologischen Aspekte erfolgreicher Unternehmensführung. Das Interview bietet Besuchern die Gelegenheit, mehr über die Hintergründe des Buches zu erfahren und Fragen zu stellen.

12:30 Uhr: Signierstunde mit Mona Wiezoreck Im Anschluss an das Interview können Besucher ihre persönlichen Exemplare von „Faszination Führung“ von der Autorin signieren lassen.

14:00 Uhr: Gespräch mit Marion Masholder und Tom Bayer Marion Masholder und Tom Bayer präsentieren ihr Werk „Unternehmensstärke – Das Buch“, bietet zentrale Erfolgsfaktoren für die nachhaltige Stärkung von Unternehmen in 15 Beiträgen . In diesem Buch geht es um praxisorientierte Lösungen für den Mittelstand und die Themen wie Resilienz, Wachstum und Führung. Das Gespräch am Verlagsstand gibt Besuchern die Möglichkeit, tiefer in die strategischen Ansätze des Buches einzutauchen und sich mit den Autoren über die Herausforderungen im Unternehmensalltag auszutauschen.

Veranstaltungen auf dem RP-Podium (Rheinland-Pfalz)

11:00 Uhr: „Ideenwerkstatt: Buch sucht Leser*in“ – Moderation: Volker Pietzsch Die „Ideenwerkstatt: Buch sucht Leserin“, moderiert von Volker Pietzsch, richtet sich an Verlage, die ihre Zielgruppe optimal erreichen möchten. In dieser Veranstaltung auf dem RP-Podium wird diskutiert, wie Verlage ihre Bücher erfolgreich an die richtigen Leserinnen heranbringen können. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung effektiver Marketing- und Vertriebsstrategien in einem zunehmend digitalen Buchmarkt.

Der Auftakt des Mentoren Media Verlags auf der Frankfurter Buchmesse bietet eine vielfältige Mischung aus fachlichen Diskussionen und praxisnahen Einblicken in Führungs- und Unternehmensstärke sowie effektive Vertriebsstrategien für Verlage. Am Verlagsstand und auf dem RP-Podium können Besucher von den Erfahrungen der Autoren und den praktischen Tipps für Verlage profitieren.

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen.“

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken „Mentoren-Verlag“, „Telemach-Verlag“ und „Herodot-Verlag“ decken die unterschiedlichen Themen ab.

