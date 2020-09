Der neue Erwin Müller Jahreskatalog ist da!

Viele Neuigkeiten rund um Wohnen, Schlafen, Tisch & Küche sowie Bad

Unter dem Motto “Wohlfühlen zu Hause” hat Erwin Müller im Jahreskatalog 2020/21 wieder viele Ideen und Trends zusammengestellt, mit denen sich neue Akzente in den eigenen vier Wänden setzen lassen. Die Lifestylewelten zeigen, welche Farben und Designs besonders angesagt sind. Vom Dschungel-Look über Nature Feeling, Streifen, Mustermix und üppigem Blumendruck ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Das Angebot an Bio Produkten, die GOTS zertifiziert sind und an Artikeln, die dem Standard 100 by Oeko-Tex entsprechen, wurde ausgeweitet. Auf mehr als 400 Seiten ist alles für die Bereiche Schlafen, Wäsche & Homewear, Bad, Wohnen, Tisch & Küche sowie Baby & Kind zu finden.

Frisches Sommerfeeling

Das Thema “Ab in den Dschungel” bringt den Sommer direkt ins Schlafzimmer. Die Mako-Satin Bettwäsche mit dem fröhlichen Dschungelmotiv sorgt für gute Laune. Aufgepeppt mit bunten Velourskissen steht einem relaxten Sonntag im Bett nichts mehr im Wege.

Frisch und fröhlich wirkt auch die Walk-Frottier Kollektion “Heidenheim”. Das zeitlose Karo- und Streifenmuster in verschiedenen Farben verleiht dem Bad einen Frischekick. Die voluminöse Frottierqualität ist samtweich und saugstark. Ganz neu ist die Erwin Müller Bademattenserie mit extravaganter Formgebung und dem grafischen Muster in harmonischer Farbzusammenstellung.

Alles Bio im Schlafzimmer

In reiner Naturfaser schläft es sich gleich besser, ganz besonders in den neuen Erwin Müller Bio-Hanf Bettdecken. Hanf zeichnet sich durch seine temperaturausgleichenden und wärmeisolierenden Eigenschaften aus. Die Feuchtigkeit wird vom Material aufgenommen und an die Raumluft abgegeben, dadurch sind Bettdecken mit Hanffüllung leicht kühlend. Sowohl der Bezug aus Baumwolle wie auch die Füllung aus regional angebautem Hanf der Leichtsteppbetten und Kissen stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und sind GOTS zertifiziert.

Großflächige Blumenmuster liegen bei Heimtextilien im Trend, auch bei Bettwäsche. Die neue Erwin Müller Flanell-Bettwäsche mit dem prachtvollen Blumendruck bringt Romantik ins Schlafzimmer. Flanell ist sehr weich und flauschig, atmungsaktiv, temperaturausgleichend und feuchtigkeitsabsorbierend und sorgt somit für ein gutes Schlafklima.

Nature Feeling im Esszimmer

Tischwäsche mit dezentem jacquardgewebtem Rankenmuster und Digitaldruck von Eichhörnchen, Zapfen und Zweigen bringt ein klein wenig Wald-Ambiente ins Esszimmer. Aus dieser Serie gibt es Tischdecken, Mitteldecken und Tischläufer in verschiedenen Größen. Dazu passen Kissenhüllen im selben Design. Auch Sondergrößen sind möglich und werden auf Wunsch individuell gefertigt.

Ganz neu im Sortiment ist das Erwin Müller Geschirr “Torino”. Fröhliche Streublümchen in frischem Kornblumenblau harmonieren perfekt mit dem marmorierten Dekorrand und der klassischen Formensprache des Geschirrs. Bei der Serie lassen sich Kaffee- und Tafelservice sowie Einzelteile wie Kaffeebecher, Zuckerdose und Milchkännchen stimmig kombinieren – für einen liebevoll gedeckten Tisch.

Bunter Mustermix

Verspielte florale Ornamente oder geradlinige Streifen und Karos, Mustermix liegt im Trend und macht gute Laune. Die Erwin Müller Bio Mako-Satin Bettwäsche überzeugt nicht nur mit dem hochwertigen Digitaldruck und den zarten Ornamenten auf der Rückseite, sondern auch mit dem fein schimmernden Mako-Satin Gewebe. Die Bettwäsche aus fein gekämmter, mercerisierter kbA-Baumwolle (kontrolliert biologischer Anbau) ist GOTS zertifiziert. Zur Bettwäsche passt die Erwin Müller Mix & Match Single-Jersey Nachwäsche mit Nachthemd, Langarmshirt, Leggins und Hose.

Warmes für kalte Wintertage

Wenn es draußen kalt ist und die Gelenke schmerzen, ist Angora-Unterwäsche eine Wohltat. Die flauschigen Angora-Haare haben einen Luftkern, der sie sehr leicht und isolierfähig macht. Die Faser ist wertvoller als Kaschmir, ist seidig glänzend und begeistert durch ihr angenehmes Tragegefühl. Unterwäsche, Nieren- und Schulterwärmer sowie Kniewärmer sind aus zertifizierter Angorafaser, hergestellt in Deutschland.

Service rund um Heimtextilien

Service wird bei Erwin Müller groß geschrieben. Frottierartikel und Tischwäsche der Eigenmarke können individuell bestickt oder bedruckt werden. Bettwäsche und Tischdecken sind in verschiedensten Größen erhältlich und für Sondergrößen steht ein Nähservice zur Verfügung. Wer seine Bettwaren reinigen oder reparieren lassen möchte, ist bei Erwin Müller ebenfalls in guten Händen. Erwin Müller steht für allerhöchste Qualität und gewährt deshalb auf alle Artikel der Eigenmarke eine 5-Jahres Garantie auf Material und Verarbeitung.

Der Jahreskatalog 2020/21 gibt einen umfassenden Einblick in die Neuigkeiten und Trends des Jahres. Noch mehr Auswahl und monatlich neue Themen bietet der Onlineshop www.erwinmueller.de.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

