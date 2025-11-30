der alle wesentlichen Tools vermittelt, um sofort eigenständig mit Klientinnen und Klienten zu arbeiten

Der neue HELP Coachinglehrgang präsentiert sich als kompakter, praxisnaher Ausbildungsgang, der alle wesentlichen Tools vermittelt, um sofort eigenständig mit Klientinnen und Klienten zu arbeiten.

Der Lehrgang richtet sich an Menschen, die Coaching fundiert, modern und wirksam erlernen möchten – ohne überflüssige Theorie, aber mit klaren Methoden, strukturierten Prozessen und einem hohen Anteil an realen Anwendungsübungen. Neu integriert ist eine sinnvolle und verantwortungsbewusste KI-Nutzung.

Im Mittelpunkt steht die Fähigkeit, Coachingprozesse sicher zu führen, emotionale Blockaden zu erkennen und lösungsfokussierte Interventionen gezielt einzusetzen. Dazu gehören Gesprächsführung, fragetechnische Modelle, systemische Perspektiven, Ressourcenarbeit sowie konkrete Tools für Zielklärung und Veränderungsbegleitung.

Die Teilnehmenden entwickeln Schritt für Schritt ihre persönliche Coachingpraxis und sammeln wertvolle Erfahrungen durch Live-Demonstrationen, Rollenspiele und praxisorientiertes Fee.

Die KI-Module vermitteln, wie Chatbots und Analysewerkzeuge sinnvoll in die Vorbereitung, Dokumentation und Reflexion von Coachingprozessen integriert werden können – stets unter Einhaltung professioneller Standards.

So entsteht ein ganzheitlicher Lehrgang, der modernes Coachingwissen mit innovativen digitalen Möglichkeiten verbindet und zukünftige Coaches optimal auf eine erfolgreiche Tätigkeit vorbereitet.

Ergänzt wird der Lehrgang durch persönliche Begleitung, klare Qualitätsstandards und die Möglichkeit, eigene Fälle einzubringen. So entsteht ein geschützter Rahmen, in dem Lernen leichtfällt und Coachingkompetenz nachhaltig wächst.

Absolventinnen und Absolventen verfügen am Ende über ein vollständiges Methodenset und die Sicherheit, Coaching professionell und verantwortungsvoll anzuwenden.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören: info@help-akademie.de oder T: 089 215459-20

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

