Der Osterhase nimmt Anlauf im Schwarzwald

Mit dem Fastenkalender aus dem Funkhaus Ortenau lohnt sich die Wartezeit bis Ostern

Wissen Sie, was ein Fastenkalender ist? Nein? Wir alle wissen: Der Weg bis Ostern ist noch lang. Noch nie lag die bevorstehende Fastenzeit so schwer auf den Gemütern. Neben irdischen Genüssen müssen wir in den kommenden Wochen weiterhin auf viel verzichten, was uns über Jahre lieb und teuer war.

HITRADIO OHR und SCHWARZWALDRADIO machen diese Zeit leichter. Mit einem so nie dagewesenen FASTENKALENDER geht es Richtung Ostersonntag. Ab dem 8. März wird täglich ein Türchen geöffnet. Jeden Tag gibt es eine klitzekleine Überraschung, mit der niemand rechnet. Dazu eine Spielkarte aus dem exklusiv für diesen Kalender designte Quartett “Schwarzwald ist Trumpf”, illustriert mit den Kult-Fotografien von Sebastian Wehrle.

Und nachdem es ein Fastenkalender ist, darf sich niemand wundern, wenn aus den Türchen eine Vogelfeder, ein Teelicht, ein Schneckenhaus oder eine Nuss entgegenfällt. 27-mal ist Schmalhans Küchenmeister! Keine Süßigkeiten und kein Alkohol. Einen “fetten” Preis gibt es erst und nur am Ostersonntag! Das ist dann mindestens ein Techniradio 3 mit dab+ Empfang von TechniSat – für digitalen Radiospaß mit den Radioprogrammen von HITRADIO OHR und SCHWARZWALDRADIO im Wert von 30 Euro. Oder einer unserer anderen, noch wertvolleren Hauptpreise: Tickets für den Europa-Park, Urlaubs- und Restaurant-Gutscheine von ausgesuchten Adressen in der Schwarzwaldregion, wertvolle Spirituosen oder auch Bargeld.

Bis zum Ostersonntag ist dann das Kartenspiel komplett und die Erlösung perfekt.

Mit diesem Kalender kommt in diesen besonderen Zeiten Leben in die Fastenzeit.

Bestellen Sie den Fastenkalender ab sofort für 44 Euro zzgl. Versand auf den Webseiten von HITRADIO OHR und SCHWARZWALDRADIO.

https://www.hitradio-ohr.de/event/hitradio-ohr-fastenkalender

https://www.schwarzwaldradio.com/event/schwarzwaldradio-fastenkalender

Das Funkhaus Ortenau aus Offenburg betreibt das bundesweit über dab+ empfangbare Schwarzwaldradio Classic Hits & Super Oldies und den Lokalsender Hitradio Ohr. Mehr als 900.000 Hörer schalten regelmäßig ein.

