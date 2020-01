Am 10. Januar 2020, Ortszeit, versammelten sich Herr Zhang Fan, der Gründer der chinesischen Ansun Angel Group und viele herausragende Vertreter der Ansun Angel Group im BMW-Hauptquartier in München, um die Eröffnungszeremonie des „Qiaofei-Shops“ einzuleiten, der unterging der sozialen E-Commerce-Branche und schloss seinen weltweit ersten Auftrag vor Ort ab. Die ungebleichte Damenbinde Qiaofei aus Bambusfaser aus China leistet Gesundheitsversorgung im Ausland!

Viele Leute müssen neugierig sein, was ist „Qiaofei Shop“? Bei der Pressekonferenz sagte Zhang Fan, der Gründer der chinesischen Ansun Angel Group: „Qiaofei Shop ist ein Online-Serviettenladen, der sich hauptsächlich mit hochwertigen Damenbinden beschäftigt, die von der Ansun Angel Group unter Verwendung der LBS-Technologie und des WeChat Mini-Programms as entwickelt wurden Es enthält auch eine breite Palette von Körperpflegeprodukten für Frauen und durchbrach die Beschränkungen des traditionellen Ladens, der darauf wartet, dass Kunden zu Ihnen kommen, und die Hindernisse für unternehmerisches Handeln, die keine Verbindungen, keinen Rückgriff und keine Gelegenheit bieten -erreichbare, einfach zu handelnde, kostengünstige, hoch garantierte unternehmerische Option für gewöhnliche Unternehmer.

Kunden müssen nur noch WeChat öffnen und nach dem „Qiaofei Shop“ -Applet suchen, das System kann den nahe gelegenen Qiaofei Shop automatisch weiterempfehlen, Personen kaufen und bestellen, der Store Manager oder Sachbearbeiter wird die Produkte persönlich an die Tür liefern, die einführen Produkte und entlasten die Sorgen der Kunden. Der Filialleiter muss lediglich die grundlegenden Produktdemonstrations- und Erklärungsfähigkeiten beherrschen und gute Arbeit bei den grundlegenden Arbeiten leisten, damit die Mehrheit der weiblichen Kunden in der Umgebung problemlos bedient werden kann. In der Zwischenzeit haben sie auch die Möglichkeit, einen stetigen Strom von Neukunden online zu gewinnen, um den Schwierigkeitsgrad für Frauen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, zu verringern.

Auf der Pressekonferenz sagte der Vertreter der deutschen Zentrale der BMW Group: „Wenn es um Deutschland und BMW geht, kennt jeder unseren handwerklichen Geist. Wenn wir ein Auto produzieren und herstellen, streben wir nach höchster handwerklicher Qualität und hohem Komfort. Dies ist auch das Gleiche wie die Marke Qiaofei in China. Ich verstehe, dass unsere Marke Qiaofei nicht nur das Wohlbefinden von Frauen bei der Menstruation fördert, sondern auch das Wissen über reproduktive Gesundheit aktiv verbreitet und sich für den Schutz der reproduktiven Gesundheit von Frauen weltweit einsetzt.

Da wir beide das ultimative Streben nach Qualität verfolgen, erklärt unsere Anerkennung der Qualität und des handwerklichen Geistes beider Unternehmen, warum wir interagieren. China Ansun Angel Group ist ein junges Unternehmen, seine Marke Qiaofei ist eine junge Marke, aber die junge Marke hat immer die ultimative Qualität verfolgt, ungebleichte Qiaofei Damenbinden aus Bambusfasern hergestellt und eine Reihe ähnlicher Produkte abgeleitet, die sie gewonnen hat das Vertrauen vieler weiblicher Landsleute und hat sich zu einer führenden Marke im Bereich der Frauengesundheit in China entwickelt.

Nur Menschen mit der gleichen Frequenz schätzen sich mehr. „Ich kenne die Marke Qiaofei aus China sehr gut. Ich sehe nicht nur, dass China die Produktqualität verfolgt und sich auf sie konzentriert, sondern sehe auch die spektakuläre Entwicklung der herausragenden chinesischen Marken in den letzten Jahren. China hat der ganzen Welt seinen hohen Fertigungsstandard präsentiert, und eine große Anzahl von Anwendern, die chinesische Marken lieben, sind auch in Deutschland aufgetaucht. Ich hoffe, dass Qiaofei in den kommenden Jahren in den Augen von Frauen auf der ganzen Welt zum „BMW“ wird. Hohe Qualität einhalten, hohe Qualität repräsentieren, Frauen auf der ganzen Welt medizinisch versorgen! “, sagte der Vertreter der deutschen Zentrale der BMW Group.

Wie können wir mit einem guten Produkt die Produkte besser an mehr Menschen liefern? Sowohl BMW als auch Qiaofei legen Wert auf Qualität und Service. Die Daten zeigen, dass die China Ansun Angel Group in den letzten sechs Jahren von einer Person zu einer Gruppe von Menschen gewechselt ist, von einem einzigen Raum zu einem 5A-Bürogebäude mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern, von einem Trolley bis zu fast 4000 Qiaofei-Sanitärräumen Serviettenläden. Es ist in der reproduktiven Gesundheit von Frauen angesiedelt und definiert Damenbindenprodukte neu, die jahrzehntelang Weiß in Bambusgelb verwandelt haben! Und schützte die Gesundheit von Tausenden von Frauen. Um mehr Frauen bequem und zu einem erschwinglichen Preis Zugang zu einer höheren Qualität von Damenbinden zu verschaffen, mehr gewöhnliche Menschen mit Träumen dazu zu bringen, ihre unternehmerischen Träume zu verwirklichen und die gesamte Damenbindenindustrie zu untergraben, traf China Ansun eine wichtige Entscheidung Angel Group beim Strategietreffen Ende 2019 entsteht „Qiaofei Shop“ im historischen Moment.

Das 21. Jahrhundert ist eine Ära des schnellen Fortschritts, eine Ära der fortschrittlichen Technologie, eine Ära des Sprunges und eine Ära des Fortschritts mit der Zeit! Insbesondere das Aufkommen der 5G-Ära hat das globale soziale Umfeld und die wirtschaftliche Entwicklung auf einen breiteren Weg gebracht. Die China Ansun Angel Group entspricht dem Trend der Zeit und hat mit „Qiao“ eine glänzende Zukunft geschaffen