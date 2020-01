Ihr Hund ist allergiegeplagt? Dann ist Getreidefreies Hunde Nassfutter die Richtige Hundeernährung

Getreidefreies Hunde Nassfutter in Dosen in Spitzenqualität.

Das getreidefreies Hunde Nassfutter Solo Protein von Futter Shuttle wird aus ein und derselben Proteinquelle in höchster Qualität hergestellt.

Höchste Futter Shuttle Super Premium Qualität für Allergische Hunde.

Das getreidefreies Hunde Nassfutter aus einer Proteinquelle wird hergestellt aus einer Fleischsorte.

Auch die tierischen und wichtigen Nebenerzeugnisse wie Pansen, Herzen usw. daß die Hunde zur Ernährung brauchen, sind von dem selben Tier verarbeitet worden.

Unser getreidefreies Hunde Nassfutter Solo Protein ist ideal für Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten.

Das Hundefutter Nassfutter ohne Getreide in Dosen ist eine der höchsten Qualität auf dem Markt!

Mit diesem Nassfutter für Hunde welches getreidefrei ist haben wir tolle Erfolge bei allergiegeplagten Hunden!

Das Allergiker Hunde Nassfutter in Dosen aus Solo Protein ist ein Deutsches Qualitätsprodukt.

Kaufen Sie eines der besten und getreidefreien Allergiker Hunde Nassfutter auch als günstiges Sparpaket auf dem Markt!

Hochwertiges Getreidefreies Hunde Nassfutter für allergiegeplagte Hunde.

Wichtig für Allergiker Hunde: Unser Getreidefreies Hunde Nassfutter ist aus einer Proteinquelle hergestellt worden

Es gibt unser Getreidefreies Hunde Nassfutter in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen

Bei einer Deutschen Metzgerei hergestellt.

Unser Getreidefreies Hundefutter Nassfutter besteht aus:

Rind pur

Lamm pur

Huhn pur

Känguru pur

Pferd pur

Solo Protein aus einer Proteinquelle

Allergiker Hunde Nassfutter ohne Getreide für in Spitzenqualität

Hochwertiges Allergiker Nassfutter für Hunde.

Hergestellt aus einer Proteinquelle.

Ideal für Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten.

Hergestellt aus Muskelfleisch und Innereien vom selben Tier.

Es kommen keine anderen Fleischsorten in die Dose.

Fettarm, hochverdaulich und sehr bekömmlich.

Mit hochwertigem Muskelfleisch und

Innereien vom gleichen Tier hergestellt.

Nassfutter ist die Artgerechteste Ernährung.

ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Zucker und Füllstoffe

Schmeckt wie frisch gemacht! Daher höchste Akzeptanz.

Alleinfuttermittel für Hunde

Deutsches Qualitätsprodukt

Mit diesem sehr hochwertigen Getreidefeien Hunde Nassfutter haben wir tolle Erfolge bei Allergiegeplagten Hunden.

Jetzt online erhältlich unter:

Getreidefreies Hunde Nassfutter

Wir, die Firma Futter Shuttle lassen unser hochwertiges Hundefutter und Katzenfutter in höchster Qualität herstellen.

Dabei verwenden wir keine synthetischen Konservierungsmittel, keine Farbstoffe und keine synthetischen Geschmacksverstärker. Das Nassfutter für Hunde und Katzen wird ausschließlich aus Muskelfleisch und hochwertigen Innereien schonend hergestellt.

Beim Hunde- und Katzen Trockenfutter achten wir auf die Verwendung von hochwertigem Muskelfleisch, schonende Herstellung und sehr hochwertige Zutaten wie Lachsöl, Reis und Kartoffeln, usw. in Lebensmittelqualität. Viele unserer Hundesnacks und Katzensnacks werden luftgetrocknet und somit schonend haltbar gemacht!

Sie können bei uns Ihr Hundefutter und Katzenfutter direkt in Horb Heiligenfeld abholen.

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen rund um das Hunde- und Katzenfutter.

Bei uns erhalten Sie ein großes Sortiment an Katzen und Hunde Trockenfutter, Nassfutter und Nahrungsergänzungsmittel sowie ein großes Sortiment eines der besten und getreidefreien Hundefutter und getreidefreien Katzenfutter zu günstigen Preisen.

Im Futter Shuttle Onlineshop gibt es eines der besten Katzenfutter und Hundefutter auf dem Markt!

Jetzt günstig online kaufen!

Gerne würden wir Sie persönlich bei uns direkt in Horb – Heiligenfeld begrüßen.

Tierisch Liebe Grüße

Ihr Futter Shuttle Team

Kontakt

Firma Futter Shuttle Inhaber Stefan Haid

Stefan Haid

Industriestr. 47/1

72160 Horb

07451 – 625 400

info@futter-shuttle.de

https://www.futter-shuttle.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.