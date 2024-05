Jetzt noch wenige Restplätze im Sommerlehrgang

Der Sachkundelehrgang für Berufsbetreuer der HELP Akademie bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich umfassend auf die verantwortungsvolle Tätigkeit als Berufsbetreuer vorzubereiten und ist gesetzlich vorgeschrieben.

Allerdings möchten wir Sie darauf hinweisen, dass nur noch wenige Restplätze verfügbar sind.

Dieser HELP Zertifikats-Lehrgang ist speziell darauf ausgelegt, Ihnen das notwendige Fachwissen zu vermitteln, das Sie in Ihrer täglichen Arbeit benötigen und Ihrer zuständigen Betreuungsstelle als Sachkundenachweisen müssen. Erfahrene Dozenten der HELP Akademie unterrichten online alle Inhalte der Verordnung BtReg V und garantieren eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die Sie bestens auf die Herausforderungen im Berufsbetreuungsalltag vorbereitet.

160 Schulstunden Betreuungsrecht, 100 Schulstunden Sozialrecht und 100 Schulstunden Soziale Kompetenzen sind die geforderten Inhalte der Gesetzgebung seit 2023.

Nutzen Sie jetzt die Chance und sichern Sie sich einen der begehrten Restplätze. Die Anmeldung erfolgt über die Website der HELP Akademie, wo Sie auch weitere Informationen zum Lehrgangsablauf und den genauen Inhalten finden.

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und starten Sie Ihre Karriere als Berufsbetreuer mit einer soliden und fundierten Ausbildung!

HELP Akademie Ltd.: Telefonnummer: 089-21545920 und info@help-akademie.de

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

