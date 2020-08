“Der Schatz im Aasee. Die ganze Wahrheit”: eBook erschienen

Goldschatz aus der Wiedertäuferzeit bis heute nicht gefunden. Spannende Dokumentation der Schatzsuche in Münster jetzt auch als eBook erhältlich

“Schultern Sie schon mal Ihren Spaten … denn es gilt in Münster einen verborgenen Goldschatz zu bergen!”

Unter diesem Motto steht die spannende Dokumentation, die sich wie ein Roman liest: Im Jahr 2000 bekam der Heimatforscher und Autor Dirk Hennig die erstmalige Gelegenheit, das Archiv des renommierten Historikers Dr. Jaap van Hoofstraat einzusehen. Als er dabei auf die Geschichte Hinrich von Hagens und seines unermeßlichen Schatzes im Gebiet des heutigen Aasees in Münster traf, begann er die von van Hoofstraat zusammengetragenen Fakten an den Originalschauplätzen zu rekonstruieren.

Aus Tagebüchern und Aufzeichnungen des ehemaligen Geschichtsprofessors trug der unermüdliche Hennig die aufregende Dokumentation um den münsterischen Kaufmann Hinrich von Hagen zusammen, der in den Wirren der Wiedertäuferzeit im 16. Jahrhundert seine hart erarbeiteten Reichtümer vor den Wiedertäufern so gut versteckt hat, dass sie trotz zahlreicher Grabungen im Laufe der Jahrhunderte vermutlich bis heute nicht gefunden wurden.

Dabei liest sich die lebendige Dokumentation wie ein Roman. Allein schon bei der Lektüre der im Buch komplett abgedruckten, weitgehend unbekannten Erzählung “Eine verhängnisvolle Nacht” von Karl-Maria Sternbach (1927) taucht der Leser ein in die Zeit der Wiedertäufer, als sei er selbst dabei gewesen …

Deshalb wendet sich diese Buch eben auch nicht nur an Historiker und Heimatforscher sondern auch an jeden Münsterländer, der ein spannendes Buch lesen und dabei auch noch Erhellendes über seine Heimatgeschichte erfahren möchte. Schließlich möchte man ja mitreden können …

Fazit: Pflichtlektüre für jeden Münsterländer, der noch an Abenteuer glaubt.

Bibliographische Daten

Hennig, Dirk: “Der Schatz im Aasee. Die ganze Wahrheit. Nach den Aufzeichnungen von Jaap van Hoofstraat.”

Mit 47 historischen Fotos & Zeichnungen (s/w).

Münster: Solibro-Verlag [Historoman, Bd. 1] ISBN 3-932927-23-0; Br, 18,0 x 11,5 cm, 144 S.

als eBook: ISBN 978-3-96079-073-0

Informationen und Leseprobe: hier

