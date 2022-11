Der Shokz OpenRun Pro Mini ist da! Entworfen für sportliche Höchstleistungen!

Mit dem neuen Sport-Kopfhörer OpenRun Pro Mini bietet Shokz jetzt eine kompaktere Alternative zum Flaggschiff OpenRun Pro. Für perfekten Sitz beim Workout oder Fahrradfahren sorgt ein kürzerer und leichterer Titan-Bügel auf der Rückseite. Mit der aus dem OpenRun Pro bereits bekannten TurboPitchTM kommt er außerdem mit der neuesten Generation der patentierten Bone-Conduction-Technologie von Shokz.

Austin, Texas, 1. November 2022 – Bereits Anfang des Jahres startete Shokz mit dem OpenRun Pro und der TurboPitchTM Technologie in die nächste Evolutionsstufe bei Knochenschallkopfhörern. Überzeugende Klangqualität und ein fester Sitz sind zentrale Themen für Shokz. Mit dem OpenRun Pro Mini kündigen die Audio-Spezialisten nun die oft nachgefragte Mini-Version des beliebten Sportkopfhörers an. Der verkürzte Titan-Bügel ist er besonders für kleinere Kopfumfänge geeignet, glänzt aber auch überall dort, wo ein enges Anliegen von Vorteil ist. Denn wenn andere Ausrüstung wie ein Fahrradhelm oder eine warme Mütze im Spiel sind, ist fester UND bequemer Sitz oft die Basis für komfortables Tragen. Ist das der Fall, steht sowohl dem entspannten Workout als auch sportlichen Höchstleistungen nichts mehr im Wege. Gleicher Klang, angepasster Sitz – Der OpenRun Pro Mini ist die perfekte Ergänzung zum OpenRun Pro.

OpenRun Pro Mini – Spitzentechnologie im kompakten Format

Ausgerüstet mit der neuesten und patentierten Bone-Conduction-Technologie TurboPitchTM sorgt der Shokz OpenRun Pro Mini, wie der OpenRun Pro, für noch kraftvollere Bässe, akzentuierte Mitten und besonders klare Höhen bei gleichzeitig optimiertem Vibrationsverhalten. Von der liebevoll ausgewählten Playlist fürs Lauftraining bis hin zur neuesten Folge des Lieblings-Podcast bei der Fahrradtour – noch nie klang Knochenschall im kleinen Format so hervorragend.

Ob beim Lauftraining oder in Kombination mit einem Fahrradhelm auf dem Weg zur Arbeit: das offene Design erlaubt die ungetrübte Umgebungswahrnehmung, was besonders im Straßenverkehr wichtige Vorteile mit sich bringt. Dort angekommen braucht man seinen Sportkopfhörer aber nicht gleich abzusetzen: Denn mit Bluetooth-Multipoint-Pairing lässt sich das verbundene Endgerät jederzeit komfortabel wechseln. Ob man weiter Musik hören, telefonieren oder an einer Videokonferenz teilnehmen möchte – Der OpenRun Pro Mini macht auch hier eine gute Figur.

Kleineres Format – gleiche Leistung

Bereits der OpenRun Pro überzeugt durch ihr ergonomisches Design, das einen stabilen Sitz bei jedem Training garantiert. Nach den Erfahrungen mit dem OpenRun Mini und dem Feedback von Sportlern auf der ganzen Welt, bietet Shokz nun mit dem OpenRun Mini die Leistung des OpenRun Pro im kompakteren Format an, welches sich besonders an den Bedürfnissen von Sportlern mit kleineren Kopfumfängen orientiert. Durch den kürzeren Bügel steht eine neue Option mit derselben technischen Ausstattung zur Verfügung, die am Hinterkopf allerdings enger anliegt und so den Komfort beim Training nochmals deutlich erhöhen kann.

Profi beim Sport und am Schreibtisch

Der ausdauernde Akku des Shokz OpenRun Pro Mini erlaubt bis zu zehn Stunden Wiedergabe von Musik, Hörbüchern, Podcasts oder Telefonaten. Dank Quick Charge ist er nach nur fünf Minuten Ladezeit am magnetischen Kabel für weitere 1,5 Stunden einsatzbereit. Regenwetter, Schweiß und Staub steckt der robuste Sport-Kopfhörer mit seiner IP55-Zertifizierung dabei mühelos weg. Auch am Schreibtisch ist der OpenRun Pro Mini ein ausdauernder Begleiter und wird dank seines geräuschunterdrückenden Mikrofons mit Dual-Noise-Cancelling-Technologie zum praktischen Headset.

Am Ende steht: Beste Sprachverständlichkeit und optimaler Sitz.

Preis und Verfügbarkeit

Die Kopfhörer und Headsets von Shokz sind im ausgesuchten Fachhandel sowie im Onlinehandel und im Webshop auf de.shokz.com erhältlich. Inklusive sind zwei Jahre Garantie sowie 30 Tage Erstattungs- und Umtauschrecht.

Die Shokz OpenRun Pro Mini Sport-Kopfhörer sind ab sofort in den Farbvarianten Schwarz und Beige für eine unverbindliche Preisempfehlung von 189,95 Euro verfügbar.

Über Shokz

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten Shokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Für Shokz stehen Innovationen und die Umgebungswahrnehmung im Fokus. Die Marke hat sich dem sicheren Lauf-Sport verschrieben und ist offizieller Kopfhörer-Partner des England Athletics Verbands. Kopfhörer mit Bone-Conduction-Technologie zudem die einzigen Kopfhörer, die nach den UK Athletics Wettkampfregeln für alle Straßenläufe zugelassen sind. Mehr Informationen auf: de.shokz.com

