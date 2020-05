Der Sommerklassiker im Tassenformat – Erdbeertee

Fruchtig, süß und wunderbar erfrischend – Erdbeertee ist im Frühsommer hoch im Kurs

Wenn es eine Frucht gibt, die für den Sommerbeginn steht, dann ist es die Erdbeere. Fast jeder freut sich auf die Köstlichkeiten, die aus ihr entstehen. Erdbeereis, Kuchen oder als Joghurtdessert, die Erdbeere darf nicht fehlen. Was die wenigsten wissen, auch als Tee gibt die süße rote Frucht eine echt gute Figur ab. Viele Erdbeertees schmecken nicht nur warm, sondern auch gekühlt. Damit kann man sie problemlos auch in der wärmeren Jahreszeit genießen. Eine Auswahl der besten Erdbeerteesorten gibt es im Tee Online-Shop von AURESA https://www.auresa.de/erdbeertee/

Im Mai beginnt die Zeit der Erdbeeren und der ungewöhnlichen Teemischungen

Dies ist der Startpunkt für zahlreiche Köstlichkeiten, die auf der besonderen Beere, die eigentlich zur Familie der Nüsse gehört, fundieren. Erdbeereis, Kuchen oder ein leckerer Smoothie aus Erdbeeren sind aus der Sommerzeit nicht wegzudenken. Aber auch in Form von Tee erfreut sich die Kultfrucht immer größerer Beliebtheit. Die Betreiber von https://www.auresa.de/ wissen das und bieten daher zahlreiche mit Erdbeeren verfeinerte Teesorten an. Dazu zählen Früchtetees, die verschiedene Obst- und Früchtesorten miteinander verbinden. Bei einigen von ihnen dürfen Erdbeerkombinationen nicht fehlen, beispielsweise mit Karamell, Popcorn oder Vanille und natürlich mit anderen Beeren, die gemeinsam ihren Geschmack entfalten. Erdbeeren stellen außerdem eine Geheimzutat in Rooibos oder belebendem grünen Tee dar. Aufgrund des unverkennbaren Aromas eignen sich viele Teesorten, die Erdbeeren enthalten perfekt als kühles Getränk und damit als Grundlage für einen leckeren, kühlen Eistee im Sommer.

Tee aus der Natur hat immer Hochsaison

Auf https://www.auresa.de/ erhalten Kunden mehr als leckeren Erdbeertee. Wie bei allen Früchte- und Kräuterteesorten und auch bei den Sorten von schwarzem und grünem Tee, liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit und guter Qualität der Produkte. Die biologische Landwirtschaft der Erzeuger wird großgeschrieben, da Natur und Umwelt geschont werden sollen. Fairer Handel gehört ebenso zum Konzept des Online-Teeshops, wie ein umweltschonender Versand, der durch die Lieferung der Tees durch DHL GoGreen gewährleistet wird.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

