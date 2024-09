Der weise Realist“ von Martin Mantz

Die Vitalität menschenzentrierter Unternehmensführung

Mit „Der weise Realist“ präsentiert Martin Mantz ein tiefgründiges Werk, das die Leser auf eine inspirierende Reise durch die Prinzipien der Weisheit und Realität in der Unternehmensführung führt. Das Buch bietet eine einzigartige Perspektive auf die Kunst der rationalen Lebensführung in Unternehmen und zeigt, wie man in einer komplexen Welt ein erfolgreiches und realistisches Unternehmen führen kann.

Das Buch behandelt zentrale Themen wie den Wert der Selbsterkenntnis, die Bedeutung der Vernunft im Unternehmensalltag und die Balance zwischen Realismus und Idealismus. Mantz verbindet dabei philosophische Einsichten mit praktischen Ratschlägen, die den Lesern helfen, ihre Unternehmen bewusster und erfolgreicher zu gestalten. Er stellt die Frage, wie man weise Entscheidungen trifft und gleichzeitig realistisch bleibt, ohne die eigenen Ideale zu verlieren.

Besonders hervorzuheben ist die klare und zugängliche Sprache, mit der der Autor komplexe Managementkonzepte verständlich macht. Durch zahlreiche Beispiele aus dem Unternehmensalltag und historische Anekdoten gelingt es Mantz, die Leser zu fesseln und ihnen wertvolle Impulse für ihre Unternehmensentwicklung zu geben.

Über den Autor:

Martin Mantz ist ein renommierter Unternehmer und Compliance-Experte, der bereits mit seinen früheren Werken große Anerkennung gefunden hat. Seine Arbeiten zeichnen sich durch eine tiefgehende Analyse und eine praxisnahe Herangehensweise aus. Mit „Der weise Realist“ setzt er seine erfolgreiche Laufbahn fort und etabliert sich erneut als ein führender Denker im Bereich der Unternehmensführung. Mantz“ Fähigkeit, komplexe Theorien in verständlicher Form zu präsentieren, macht ihn zu einem beliebten Autor sowohl bei Fachleuten als auch bei interessierten Laien.

„Der weise Realist“ ist ein unverzichtbares Werk für alle, die nach einem tieferen Verständnis der Realität und der Weisheit in der Unternehmensführung suchen. Es ist ab sofort im Mentoren-Verlag erhältlich und richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte und alle, die ihr Unternehmen bewusster gestalten möchten.

Buchdetails:

ISBN: 978-3-98641-131-2

Preis: 24,99 EUR

Seiten: 276

Erscheinungsdatum: 31. Juli 2024

Verlag: Mentoren-Verlag

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen.“

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken „Mentoren-Verlag“, „Telemach-Verlag“ und „Herodot-Verlag“ decken die unterschiedlichen Themen ab.

