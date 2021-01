Dermatologisch getestet, hochwertig und effizient – Biopretta

Immer mehr Menschen wünschen sich bei der Reinigung und Pflege Produkte, die den modernen Anforderungen entsprechen. Doch welche Pflegeprodukte bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Das Angebot ist reichhaltig, Nutzer können unterschiedliche Produkte kaufen und austesten. Das Finden der passenden Lösung fällt vielen jedoch schwer, was vorwiegend am Bedarf und den Wünschen liegt.Ultrabio – der Spezialist im Bereich Ultraschallreiniger

Ultrabio ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich Ultraschallreiniger, dass sich auf Reinigungsmittel jeder Art spezialisiert hat. Bei uns können Kunden aus einem reichhaltigen Sortiment wählen.

Angefangen von Backofen & Grillreinigern über Felgenreiniger und Kaminscheibenreiniger, bis hin zu Scherkopf- und Ultraschallreinigern – Ultrabio wartet mit einem reichhaltigen Sortiment auf und bietet Lösungen für die unterschiedlichsten Sektoren an.

Versandkostenfreier Versand, Bezahlung über verschiedene Zahlungsmethoden und deutsche Qualität seit über 10 Jahren – all diese Aspekte zeichnen die Produkte von Ultrabio aus.

Wer sich für die Reinigungsprodukte wie der Biopretta Scherkopfreiniger Nachfüllflüssigkeit, den Biopretta Bodenreiniger oder andere Produkte entscheidet, der erhält Qualität erster Güte.

Biopretta Ultraschallreiniger für Brille und Schmuck

Wer kennt es nicht: Die Brille sieht nach einiger Zeit nicht mehr ästhetisch aus, der Schmuck funkelt nicht mehr und das geplante Outfit verliert seinen Sinn. All dies ist höchst ärgerlich, zumal sowohl Brillen als auch Schmuck zu den kostspieligen Produktsegmenten gehören. Mit dem Biopretta Ultraschallreiniger erhalten Nutzer eine Lösung, die eine gründliche und rückstandfreie Reinigung ermöglicht. Dabei lassen sich längst nicht nur Brillen und Schmuck pflegen. Auch für Gläser oder Dentalprodukte eignet sich der Biopretta Ultraschallreiniger. Dieser Reiniger ist alkholfrei und enthält keine aggressiven umweltbelastenden Inhaltsstoffe.Biopretta Ultraschallreiniger ist kein Gefahrgut und verfügbar im Litergebinde.

Die Dosierung ist minimal und das Produkt sehr ergiebig.

Biopretta Scherkopfreiniger

Rasuren gehören zu einem gepflegten Äußerem dazu und sind nicht wegzudenken. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Menschen für hochwertige Rasiergeräte, die langlebig sind und mit scharfen Klingen überzeugen. Zu einer gründlichen und sauberen Rasur zählt aber auch die hygienische Sauberkeit. Hier kommen die Scherkopfreiniger von Biopretta ins Spiel. Die Konzentrate gewährleisten eine hygienische Sauberkeit der Scherköpfe, trocknen schnell und erzeugen einen frischen Duft. Vorbei die Zeiten, in denen Besitzer eines Marken Rasierers ständig über den Austausch der Kartuschen nachdenken mussten – der Biopretta Scherkopfreiniger ist die Lösung.

Der Biopretta Scherkopfreiniger pflegt die Scherköpfe und ist sanft zur Haut.

Biopretta Bodenreiniger für Wischroboter

Wischroboter erfreuen sich größter Beliebtheit und haben längst Millionen Haushalte übernommen. Kein Wunder, schließlich sparen Besitzer eines Wischroboters Zeit und brauchen keine Kraft mehr in das stundenlange Putzen zu investieren. Doch was passiert, wenn das Waschmittel leer ist oder das Konzentrat hartnäckige Flecken nicht professionell entfernt? Mit dem Biopretta Bodenreiniger erhalten Kunden eine Lösung, die den ökologischen Standards entspricht und universell einsetzbar ist. Ob zur milden Bodenpflege von Hartböden und Treppen oder bei Fliesen – das äußerst ergiebige Biopretta Nachfüllkonzentrat verwandelt den Wischroboter in eine noch effektivere Lösung der Haushaltsreinigung. Einfach in der Anwendung und leicht nachfüllbar, erhalten Nutzer eine qualitativ erstklassige Lösung zur professionellen Entfernung alltäglicher und hartnäckiger Verschmutzungen.

Leistungsbeschreibung und Kontakt

Von der Reinigung der Küchen-Haushaltsgeräte, oder Sanitäranlagen – bis hin zum Scherkopfreiniger oder einem qualitativ hochwertigen Reinigungsmittel für den Wischroboter – Biopretta ist die Anlaufstelle, auf der sich Kunden bequem mit den wichtigsten Reinigungsartikeln eindecken können. Vorbei die Zeiten, in denen Sie in mehrere Läden hetzen mussten – im Online-Shop von Biopretta erhalten Sie alles aus einer Hand. Auf www.biopretta.de

Unsere Produkte können Sie über unseren Onlineshop beziehen. Für Fragen oder individuelle Produkte steht Ihnen unser Vertrieb mit Rat und Tat zur Seite.

Kontakt

Ultrabio Werke GmbH

Marketing Team

Am Ruthenbach 78

33378 Rheda

05242 / 581 99 13

sales@ultrabio-chemie.de

https://www.biopretta.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.