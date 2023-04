Deutsche Hochdruckliga zertifiziert BlutdruckDaten-App

„Digitaler Helfer“ unterstützt Blutdruck-Selbstmessungen

Zur bestmöglichen Einstellung und Therapie von Blutdruck-Erkrankungen sind Ärzte auf möglichst umfassende Daten angewiesen. Selbstmessungen sind hierbei längst fester Bestandteil. Bei der optimalen Erfassung unterstützt die BlutdruckDaten-App, die nun mit dem Prüfsiegel für digitale Helfer von der Deutschen

Hochdruckliga zertifiziert wurde.

Leicht zu bedienen und nützlich: Über die BlutdruckDaten-App lassen sich ganz einfach die Ergebnisse von Selbstmessungen erfassen. Die Übertragung funktioniert manuell oder automatisch. Die App unterstützt bei der leitlinienkonformen Heimmessung, erinnert regelmäßig an Messtermine und gibt direkt eine erste Einschätzung der Werte ab. Im Laufe der Zeit entsteht auf diese Weise eine aussagekräftige Blutdruckkurve, die in verschiedenen Statistiken ausgewertet werden kann. Neben den Blutdruckwerten lassen sich weitere Vitalwerte erfassen und sogar die Medikamentenverwaltung organisieren. Die App ist kostenlos über die gängigen App-Stores verfügbar. Die Premium-Version bietet zusätzliche Optionen.

Entlastung für Ärzte

Zur einfacheren Beurteilung des Behandlungserfolgs lassen sich die Aufzeichnungen mit allen Werten, Diagrammen und Statistiken in einem ausgewählten Zeitraum als pdf anfordern. Eine Schnittstelle ermöglicht es zudem, Mess- und Vitalwerte auch direkt in die jeweilige Praxis-Software zu übermitteln. So kann der Arzt direkt auf Veränderungen reagieren. Beispielsweise indem er die Medikation ändert oder andere Maßnahmen anordnet.

Empfehlung durch Deutsche Hochdruckliga

Die Deutsche Hochdruckliga hat nun die BlutdruckDaten-App mit dem Prüfsiegel „Digitaler Gesundheitshelfer“ zertifiziert. Bei der Zertifizierung achtet die Hochdruckliga sowohl auf die Wiedergabe des aktuellen medizinischen Standes als auch auf Benutzerfreundlichkeit, Datenschutz sowie Transparenz hinsichtlich Zweck und Limitationen der jeweiligen App. Die Prüfung nehmen erfahrene Mediziner, Gesundheitswissenschaftler sowie Datenschutzexperten vor.

Weitere Informationen finden sich unter blutdruckdaten.de

klier.net GmbH & Co. KG ist ein App-Entwickler und -Anbieter aus Schwabach.

http://www.blutdruckdaten.de

Bildquelle: Deutsche Hochdruckliga