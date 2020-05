Deutsches Management übernimmt britische Agenturgruppe

Die Geschäftsführer des Kölner Standorts übernehmen die unternehmerische Gesamtverantwortung bei Palmer Hargreaves und setzen weiter auf Wachstum.

Jörn Langensiepen, CEO der Palmer Hargreaves Gruppe, sowie Iris Heilmann und Susanne Hoffmann, Geschäftsführerinnen der Palmer Hargreaves Deutschland, haben die Mehrheit der Anteile der Palmer Hargreaves Gruppe übernommen. Die drei deutschen Manager waren bisher schon am Unternehmen beteiligt. Unterstützt wird der MBO von der S-UBG. Der Investor ist auf die Entwicklung wachsender Unternehmen im deutschen Mittelstand spezialisiert. Gemeinsam halten die vier Parteien künftig 100 Prozent der Anteile. Die Agentur verlagert im Zuge der Transaktion ihr Headquarter von England nach Deutschland und bündelt alle Aktivitäten in der neu gegründeten PH1 GmbH mit Sitz in Köln. Das operative Geschäft wird auch weiterhin unter der Marke Palmer Hargreaves geführt.

“Breit x tief” als Prinzip

Zur neuen PH1 Gruppe gehören die Standorte Köln mit rund 150 Mitarbeitern, Leamington Spa, UK, mit 20 Mitarbeitern, und Shanghai, China, mit 10 Mitarbeitern. Der Standort Moskau wurde zum Ende letzten Jahres an die dortige Geschäftsführerin veräußert. Dem Führungstrio, das seit 2013 das Unternehmen in Deutschland gemeinsam leitet, war es in den letzten Jahren gelungen, Palmer Hargreaves zu einer voll integrierten Full Service Agentur auszubauen.

Die Erfolgsgeschichte soll nun durch eine konsequente Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit fortgeschrieben werden. “Wir folgen dabei dem Prinzip “breit x tief”: Eine breite Kompetenz für verschiedenste Kommunikationsaufgaben trifft bei uns immer auf eine tiefe Kenntnis der Märkte unserer Kunden. Nur so lässt sich wirksame Kommunikation entwickeln, die die branchenspezifischen Besonderheiten adressiert”, sagt Jörn Langensiepen. Dabei habe das Thema gerade mehr Aktualität denn je: “Unternehmen brauchen vor allem in unsicheren Zeiten einen Agenturpartner, der sie und ihre Märkte genau kennt und dabei flexibel auf unterschiedlichste Anforderungen, die jetzt gefragt sind, antworten kann.” Palmer Hargreaves versteht sich so als Dach, unter dem Kommunikationsexperten mit unterschiedlichstem Know-how nahtlos zusammenarbeiten. “Neben dem Wachstum der letzten Jahre hat uns diese Positionierung besonders überzeugt”, sagt Bernhard Kugel, Vorstand der S-UBG-Gruppe. “In unseren Augen setzt sich das Unternehmen damit im wettbewerbsintensiven Agenturmarkt deutlich ab.”

Agentur für die wissensbasierte Wirtschaft

Zu den nächsten Schritten der Agentur werden der Aufbau eines international ausgerichteten Branchenangebots für Mobility Services gehören sowie der weitere Ausbau des Angebots rund um digitale Leistungen entlang der aktuellen technischen Entwicklungen. Zusätzliche Schwerpunkte liegen dabei auf Innovationsthemen wie Nachhaltigkeitskommunikation, KI und Marketing Automation.

Palmer Hargreaves arbeitet vor allem mit Unternehmen der wissensbasierten Wirtschaft und entwickelt Kommunikation für ihre häufig komplexen, erklärungsbedürftigen Themen. Zuletzt wurde der Branchenfokus auf Automotive, ITK, Life Science und Engineering um die Sektoren Energie und Dienstleistungen erweitert. Zu den aktuellen Neuzugängen der Agentur gehören unter anderem SAP, Huawei, Suez und EnBW in Deutschland sowie der Elektromobilitätsanbieter LEVC in England. Am Standort Köln verdoppelte sich das Unternehmen zwischen 2013 und 2019 in Bezug auf Honorarumsatz und Mitarbeiterzahl. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in den aktuellen Agenturrankings wider. Im aktuellen Umsatzranking von W&V und Horizont verteidigt die Agentur mit einem Umsatzplus von 11,9 Prozent Platz 23. Im jüngst erschienenen Pfeffers PR-Ranking gelang der Aufstieg auf Platz 15. Im Wachstumsmeisterranking des PR-Reports (basierend auf Honorarumsatzrankings des PR Journals zwischen 2009 und 2018) landete Palmer Hargreaves auf Platz 13.

Palmer Hargreaves – Komplexes können wir einfach

Palmer Hargreaves ist eine inhabergeführte Agenturgruppe für Marketing und Kommunikation. Rund 180 Mitarbeiter arbeiten an drei Standorten in Deutschland, England und China. Wir verbinden ein breites Leistungsangebot – Strategy, Content, Creative und Digital – mit tiefer Branchenexpertise. Ob Marketingkommunikation, PR oder Marketingtechnologie: Namhafte Marken wie Audi, Bayer, Deutsche Telekom, EnBW, Ford, Fraunhofer, Handelsblatt, Henkel, Miele, Porsche und SAP vertrauen uns seit Jahren. Denn wir sind die Agentur für die wissensbasierte Wirtschaft.

S-UBG – Partner für wachstumsstarke Unternehmen

Die S-UBG Gruppe, Aachen, ist seit über 30 Jahren der führende Partner bei der Bereitstellung von Eigenkapital für etablierte mittelständische Unternehmen (S-UBG AG) und junge, technologieorientierte Startups (S-VC GmbH) in den Wirtschaftsregionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach. Die S-UBG AG investiert in Wachstumsbranchen; eine hohe Qualität des Unternehmensmanagements ist für die Beteiligungsgesellschaft ein maßgebliches Investitionskriterium.

Kontakt

Palmer Hargreaves GmbH

Frank Sanders

Vogelsanger Straße 66

50823 Köln

+49 (0)221 93322 122

+49 (0)221 93322 8122

fsanders@palmerhargreaves.com

http://palmerhargreaves.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.