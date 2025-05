Device as a Service mit Sicherheitsfokus: Adlon erweitert Schutzmaßnahmen entlang des gesamten Geräte-Lebenszyklus

Von Managed XDR, über erhöhte Zugriffskontrolle bis hin zu kontinuierlicher Sicherheitsüberwachung

Ravensburg im Mai 2025 – Die Sicherheit am digitalen Arbeitsplatz steht weiter im Fokus von IT-Verantwortlichen. Als führender Anbieter von Device as a Service (DaaS) baut das IT-Beratungsunternehmen Adlon die Sicherheitsaspekte seines Abo-Modells in allen Phasen des Geräte-Lebenszyklus weiter aus.

Das Mietmodell als Problemlöser – für Sicherheit und Effizienz

DaaS kombiniert alle für den Arbeitsplatz relevanten Fähigkeiten wie die Beschaffung (Leasing/Kauf/Miete) der Hard- und Software, die einfache Arbeitsplatzkonfiguration und Bereitstellung, die automatisierte Einrichtung und Konfiguration der Geräte, die dauerhafte Sicherung und Verwaltung samt Support sowie nicht zuletzt den problemlosen Geräteaustausch.

Die Abrechnung erfolgt monatlich pro Arbeitsplatz oder Device. Der Vorteil: Effiziente Prozesse, die Ressourcen- und Kostendruck mindern durch Reduktion der Komplexität im gesamten Prozess der Geräte-Bereitstellung. Gleichsteigend zur Transparenz wird das Sicherheitsniveau der Endgeräte angehoben.

Fünf Beispiele für Security Aspekte von DaaS

Beschaffung: DaaS bietet einen Basisschutz unabhängig der Beschaffungsart (Leasing, Kauf, Miete). Adlon bietet Sicherheits-Assets wie Sichtschutzfolien zur Erhöhung der Sicherheit.

Bestellung: Die Begrenzung der Gerätefarm vereinfacht Sicherheitsrichtlinien und Updates. IT-Administratoren können schneller auf Bedrohungen reagieren und Sicherheitsmaßnahmen effizienter implementieren.

Bereitstellung: Software-Updates werden automatisch verteilt, Schwachstellen können sofort behoben werden. Zero Touch Deployment verringert Angriffsflächen und reduziert Social Engineering-Angriffe.

Verwaltung: DaaS sorgt für die Aktualität der Betriebssysteme und erzwingt Sicherheitsrichtlinien wie Verschlüsselung und Passwortschutz. Zusätzliche Services wie Managed XDR mit Endpoint Protection bieten weiteren essentiellen Schutz.

Gerätetausch: Eine zertifizierte Datenlöschung stellt sicher, dass keine sensiblen Informationen auf dem Altgerät verbleiben. Schulungen für Mitarbeiter helfen, Sicherheitsaspekte beim Gerätetausch zu verstehen und richtig zu handhaben.

DaaS bietet somit einen soliden Basisschutz. In Kombination mit einem reaktiven Schutzkonzept wie Managed XDR wird das Sicherheitsniveau weiter erhöht.

Ausbau der Sicherheitsaspekte

Adlon ist sich seiner Rolle als verantwortungsvoller IT-Dienstleister bewusst und baut die Sicherheitsaspekte seines Mietmodells weiter aus. Mit Aspekten wie

360°-Security-Assessments zu Werten und Anforderungen des Unternehmens

Stärkung des Sicherheitsniveaus durch erhöhte Zugriffskontrolle

Ausbau der kontinuierlichen Sicherheitsüberwachung

Schnelle Umsetzung von Security Maßnahmen durch Automation

Stärkung der menschlichen Firewall im Security-Konzept der Unternehmen

Bereitstellung eines aktiven Risikomanagement-Systems zur Betrachtung und Minimierung möglicher Schwachstellen

„Die zunehmende Komplexität digitaler Arbeitsplätze erfordert konsequente Sicherheitsmaßnahmen. Mit dem Ausbau unserer DaaS-Dienstleistungen reagieren wir gezielt auf diese Anforderungen und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Arbeitsplätze ganzheitlich abzusichern“, sagt Sven Hillebrecht, General Manager des IT-Beratungsunternehmens Adlon.

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter Adlon.de

