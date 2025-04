devolo auf der Power2Drive Europe: Smarte Lösungen zur Vernetzung der Ladeinfrastruktur

Aachen, 24. April 2025 – Die wachsende Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität benötigt neben robuster Stromversorgung auch eine zeitgemäße Datenvernetzung. Die Netzwerkspezialisten von devolo entwickeln kosteneffiziente und leicht skalierbare Lösungen für die smarte Vernetzung von AC-Ladepunkten. Auf der Power2Drive Europe in München können sich Geschäftskunden und Pressevertreter vom 7. bis 9. Mai 2025 selbst überzeugen!

Moderne Vernetzung der AC Ladeinfrastruktur

Die Mobilitätswende geht mit erheblichen Herausforderungen für die Infrastruktur einher. Der Bedarf an Ladepunkten wächst stetig – und sie benötigen mehr als nur Strom. Für die effiziente Steuerung von Funktionen wie Lastmanagement, Abrechnung und Zugangskontrolle ist eine stabile Datenverbindung unerlässlich. Das macht Planungsprozesse komplexer und lässt die Kosten steigen, denn es müssen zusätzliche Verkabelungen und Netzwerkkomponenten installiert werden. Diese erschweren zusätzlich die nachträgliche Erweiterung bestehender Ladeparks. Auf der Power2Drive Europe präsentiert die devolo solutions GmbH Alternativen, die diesen Aufwand erheblich reduzieren.

devolo MultiNode LAN

Das devolo MultiNode LAN ist ein speziell entwickelter Powerline-Adapter zur Vernetzung von AC-Ladepunkten. Er kann direkt in die Wallbox oder einen Abgangskasten integriert werden und nutzt die vorhandene Stromleitung oder Stromschiene für die Datenverbindung. Die Kosten für LAN-Verkabelung entfallen und der Installationsaufwand wird minimiert. Ein zentrales MultiNode LAN-Gerät wird per LAN-Kabel mit dem Router verbunden und kommuniziert über die Powerline-Technologie mit über 100 Ladepunkten. Jedes MultiNode Gerät kann auch als Repeater fungieren, wodurch sich die Reichweite beliebig erweitern lässt. Ein bestehendes MultiNode Netzwerk lässt sich jederzeit erweitern – ideal für Roll-Outs in mehreren Etappen. Die Geräte- und Management-Software bildet automatisch eine Netzwerk-Topologie aus und ermöglicht die dynamische Anpassung an lokale Bedingungen und vereinfacht Verwaltung sowie Fernwartung. Dank G.hn-Powerline-Technologie und robuster Verschlüsselung bietet das System eine stabile sowie sichere Verbindung, die vor unbefugtem Zugriff geschützt ist.

devolo dLAN Green PHY Modul

devolo unterstützt zudem Hersteller von DC Ladestationen mit der devolo Green PHY Lösung, die eine effiziente Datenkommunikation zwischen Ladesäulen und Elektrofahrzeugen über das Ladekabel gemäß ISO 15118 ermöglicht. Das Green PHY Module V2 basiert auf dem Qualcomm-QCA7006-Chipsatz und bietet eine Ethernet-Schnittstelle für eine einfache Integration. Dieses Board ermöglicht die Datenübertragung über bestehende Strom-, Koaxial- oder Zweidrahtleitungen und erleichtert die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Ein umfassendes Software Development Kit (SDK) unterstützt bei der Integration und Konfiguration der Module.

devolo auf der Power2Drive Europe

devolo präsentiert seine Lösungen für intelligentes Lade- und Lastmanagement vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Power2Drive Europe in München an Stand B6.480. Christoph Dubsky, Sales Director bei devolo, und sein Team freuen sich darauf, Geschäftskunden die Vorteile von devolo MultiNode LAN und devolo dLAN® Green PHY im Detail vorzustellen. Interessenten wenden sich zur Terminvereinbarung direkt an Christoph.Dubsky@devolo.at

Für Pressevertreter ist Marcel Schüll, Director Corporate Communications bei devolo, vor Ort und freut sich über Anfragen zur Terminvereinbarung unter marcel.schuell@devolo.de

devolo entwickelt intelligente Heimvernetzungslösungen, die Highspeed-Internet in jeden Winkel von Haus und Wohnung bringen. Hauptprodukt für Privatkunden ist devolo Magic, eine Technologie, die smarte Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme und Lösungen für Glasfaseranschlüsse.

Im professionellen Bereich ist devolo verlässlicher Partner internationaler Telekommunikationsanbieter, globaler Industrieunternehmen, führender Mittelständler und der sich rasch entwickelnden Energiebranche: Überall wo sichere und leistungsstarke Datenkommunikation gefragt ist, setzen Partner auf devolo.

Mit mehr als 50 Millionen verkauften Produkten zählt devolo zu den Marktführern weltweit. Über 950 internationale Testsiege und Auszeichnungen belegen die Innovationsführerschaft. devolo wurde 2002 in Aachen gegründet und ist in mehr als 10 Ländern vertreten.

