devolo Magic: Heimnetzwerk erweitern leichtgemacht

Umzug, Umbau oder einfach eine geänderte Raumplanung: Es gibt zahlreiche Gründe für eine Erweiterung des privaten Heimnetzwerks. Mit devolo Magic wird das zum Kinderspiel. Die kompakten Adapter lassen sich flexibel nachrüsten und mit echtem Plug-and-Play-Komfort in kürzester Zeit in Betrieb nehmen.

Maßgeschneiderter Heimnetzausbau

Ein herkömmliches Heimnetzwerk aus strukturierter LAN-Verkabelung ist in den meisten Fällen nur schwer zu erweitern. Sind die Netzwerkkabel erst einmal verlegt, lassen sich zusätzliche Räume nur mit weiteren aufwändigen baulichen Maßnahmen anbinden. devolo macht die Erweiterung des Magic-Heimnetzwerkes hingegen zum Kinderspiel. Egal ob temporäres Home-Office oder Ausbau des Hobbykellers: Neue und neu genutzte Räume werden in kürzester Zeit mit Internet versorgt – über das Neuplatzieren bestehender Adapter oder Kauf von Erweiterungsadaptern.

Der große Vorteil: Die einzige technische Voraussetzung für diesen Ausbau des Netzwerks ist eine Stromsteckdose im gewünschten Raum. So wächst das Netzwerk mit den Anforderungen im Haushalt. Und zwar flexibel, denn sämtliche Adapter des devolo Magic Portfolios sind untereinander kompatibel. LAN- und WiFi-Adapter sind ebenso miteinander kombinierbar wie die Geschwindigkeitsklassen Magic 1 und Magic 2. Ein devolo Netzwerk kann aus bis zu acht Adaptern bestehen und auch besonders große Wohnflächen versorgen.

So geht Plug and Play

Der Netzwerk-Ausbau geht in der Praxis so leicht von der Hand wie die Theorie klingt, es sind lediglich zwei Schritte nötig. Zuerst wird der neue Adapter in eine freie Wandsteckdose gesteckt. Die Anbindung ans bestehende devolo Magic Netzwerk erfolgt dann per Tastendruck: Zunächst wird die Verbindungstaste an einem bestehenden Adapter gedrückt – anschließend die Verbindungstaste am neuen Adapter. Mehr gibt es nicht zu tun. Der Adapter wird automatisch ins Netzwerk eingeklinkt und steht bereits nach kürzester Zeit zur Verfügung.

devolo Home Networking App

Sämtliche Einstellungen für das erweiterte Magic Netzwerk werden dabei synchronisiert. Falls es sich um einen WLAN-fähigen Adapter handelt, können Endgeräte über die gleichen Zugangsdaten ins Drahtlosnetzwerk eingebunden werden. Weitere Einstellungen stehen wie gewohnt über die devolo Home Networking App zur Verfügung, die für Android- und iOS-Mobilgeräte kostenfrei verfügbar ist. Sie erlaubt beispielsweise die Einrichtung von Zeitschaltungen oder die Steuerung eines Gästenetzwerks. Für die Administration mit Windows, macOS oder Linux ist die Software devolo Cockpit zuständig, deren Download und Nutzung ebenfalls kostenlos ist.

Preise und Verfügbarkeit

Die einzelnen Erweiterungsadapter sind für die gesamte Produktreihe devolo Magic erhältlich. Der Magic 1 LAN Erweiterungsadapter verwandelt Steckdosen zum Preis von 59,90 Euro in einen Gigabit-LAN-Port. Gleich drei Gigabit-Ports gibt es mit dem Magic 2 LAN triple Erweiterungsadapter für 89,90 Euro. Zwei Gigabit-LAN-Ports sowie modernstes WiFi-6-Mesh-WLAN in einem liefert der Magic 2 WiFi 6 Erweiterungsadapter zum Preis von 189,90 Euro. Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer. devolo gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie.

Hier gibt es weitere Informationen zur Erweiterung eines devolo Magic Heimnetzwerkes:

https://www.devolo.de/ratgeber/powerline-system-erweitern

Im folgenden Video werden die wichtigsten Faktoren unterhaltsam erklärt:

https://www.youtube.com/watch?v=6MqH9ZpQf6Q

devolo entwickelt intelligente Heimvernetzungslösungen, die Highspeed-Internet in jeden Winkel von Haus und Wohnung bringen. Kernprodukt ist devolo Magic, eine Technologie, die smarte wie flexible Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme und Lösungen für Glasfaseranschlüsse. Mit mehr als 45 Millionen verkauften Powerline-Adaptern zählt devolo zu den Marktführern weltweit. Über 800 internationale Testsiege und Auszeichnungen belegen die Innovationsführerschaft. devolo wurde 2002 in Aachen gegründet und ist in mehr als 10 Ländern vertreten.

