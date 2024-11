DHBW Karlsruhe verstaerkt Lehrangebot mit Volker Feyerabend als neuen Lehrbeauftragten

Karlsruhe/Reutlingen. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karlsruhe verstärkt ihr Team mit Dipl.-Betriebswirt, Dipl.-Ing. Volker Feyerabend als neuen Lehrbeauftragten im Fachbereich Unternehmertum. Seit diesem Semester unterstützt er Studierende mit seinem praxisorientierten Unternehmer-Wissen und seiner breitgefächerten Expertise und wird wertvolle Impulse für die Lehre an der DHBW Karlsruhe setzen.

Volker Feyerabend, Unternehmer, Manager, Coach und Visionär, bringt umfassende Erfahrungen aus verschiedensten Branchen, Bereichen und aus dem Top Management mit. Durch seine verschiedenen Vorstands-, Kurator-, Präsidenten- und Beiratsfunktionen bereichert er das Team mit einem besonderen Blick über den Tellerrand. Seit bald 25 Jahren berät und betreut er und seine Mitarbeiter mit seinen eigenen Firmen und Marken, beispielsweise der APROS Consulting & Services GmbH, Unternehmen, Netzwerke aller Art und Größe in Strategie Marketing, PR und ganzheitlichen Dienstleistungen.

„Mit unserem neuen Dozenten Volker Feyerabend, gewinnen wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit für den Bereich Unternehmensführung. Seine ausgeprägte Praxisexpertise und sein agiler Lehransatz passen perfekt zu unserer Vision einer zeitgemäßen Ausbildung von Unternehmerinnen und Unternehmern. Besonders wertvoll ist seine Fähigkeit, komplexe Führungsthemen praxisnah und flexibel zu vermitteln.“ So Prof. Dr. iur. Jeanine von Stehlik MBA und Prof. Dr. Armin Pfannenschwarz, die Studiengangleiter im Fachbereich Unternehmertum der DHBW Karlsruhe.

Über die DHBW Karlsruhe/ Studiengang Unternehmertum:

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karlsruhe gehört zu den führenden Hochschulen im Bereich der dualen Ausbildung. In enger Kooperation mit der Industrie bietet sie ein praxisnahes Studium in verschiedenen Fachrichtungen an. Hauptziel ist ein fundiertes Wissen sowie praktische Erfahrungen zu vermitteln und Studierende optimal auf die Herausforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten.

Der Studiengang Unternehmertum ist seit 2008 die erste Adresse für angehende Gründer-, Nachfolger- und Intrapreneur-Persönlichkeiten. In kleinen Seminargruppen bereiten erfahrene Unternehmer und Unternehmerinnen als Dozierende die Studierenden optimal auf ihre unternehmerische Zukunft vor. Das Besondere: Die Lehrinhalte können direkt in eigene Projekte und Unternehmen eingebracht werden – für maximalen Praxisbezug während des gesamten Studiums.

Neben fundiertem Managementwissen wird besonderen Wert auf Persönlichkeitsentwicklung sowie zukunftsweisende Themen wie Nachhaltigkeit und Diversity gelegt. Der enge Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden ermöglicht eine individuell zugeschnittene Ausbildung zu professionellen Unternehmerpersönlichkeiten.

Weitere Informationen: www.studiengang-unternehmertum.de

