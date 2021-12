Die Alternative zum Backen: Torten online bestellen

Ob Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum – Torten lassen sich ganz einfach online bestellen

Keine Zeit oder kein Talent zum Selberbacken? Wer Torten und Überraschungen liebt, kann das verzierte Gebäck zum besonderen Anlass auch einfach online bestellen. Auf torten.de gibt es eine Vielzahl an Motiven und Gestaltungsoptionen, um die Wunschtorte an das spezielle Ereignis anzupassen oder mit einem individuellen Foto auszustatten. Wie genau funktioniert es, eine Torte online zu gestalten und zu bestellen? Andreas Wolf von torten.de gibt einen Einblick in die Abläufe des Torten Onlineportals.

Geburtstagstorte online gestalten und bestellen – Zeit und Nerven sparen

“Vielen unserer Kunden, die auf unserem Portal Torten selbst gestalten oder fertige Torten online bestellen, macht allein schon die Tortenauswahl und die Suche nach dem passenden Motiv viel Spaß”, schildert Andreas Wolf. Oft erhalten die Mitarbeiter des Portals die Rückmeldung, die Torte online zusammenzustellen, das sei ähnlich wie backen, nur längst nicht so zeitintensiv und aufwändig. “Wir gestalten Torten nach individuellen Vorstellungen, geben hilfreiche Anregungen zu Geschmacksrichtungen und Gestaltung und liefern an die Wunschhaustür. Gerade bei runden Geburtstagen oder Hochzeiten ist die Vorbereitung sowieso schon herausfordernd. Die Gestaltung einer Torte abgeben zu können ist für unsere Kunden eine echte Erleichterung”, weiß der Tortenfachmann von torten.de

Torten mit Tortenbaukasten zusammenstellen und online bestellen

Farbe, Größe, Form und Geschmack der Torten lassen sich individuell auf torten.de zusammenstellen. Auch Foto-Torten oder Motto- Torten sind kein Problem. Das Online-Portal zum Torten bestellen verfügt über einen Tortenbaukasten, mit dem die Besucher der Internetseite ihre Torte Schritt für Schritt selbst zusammenstellen können. “Selbstverständlich verwenden wir ausschließlich hochwertige Zutaten wie besonders formstabiles Fondant, das eine Vielzahl an Motiven und Gestaltungsvarianten eröffnet. Wer ein außergewöhnliches Geschenk zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass sucht, wird auf torten.de auf jeden Fall fündig”, zeigt sich Andreas Wolf überzeugt.

Feinste Qualität, exzellenter Geschmack und einzigartige Designs. Bei uns können Sie sich per Mausklick Ihre Wunsch-Torten zusammenstellen. Egal ob Geburtstagstorte, Fototorte oder Kindertorte, bei torten.de werden Tortenträume wahr.

