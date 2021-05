Die britische Firma Marshalls erhält von Hiab 108 neue HIAB-Ladekrane

Im Rahmen eines achtjährigen Vertrages wird Hiab, Teil von Cargotec, den führenden britischen Hersteller von Hartbelägen Marshalls mit 108 neuen HIAB-Ladekranen beliefern, die mit dem verbundenen Service HiConnect™ und ProCare™ Total Repair and Maintenance ausgestattet sind. Der Auftragswert in Höhe von 4,9 Mio. Euro wurde in Cargotecs Auftragseingang für das erste Quartal 2021 bestellt und verbucht.

Marshalls ist ein Komplettanbieter von Produkten für den Außenbereich – von der Planung über die Konstruktion bis hin zur Beratung und Lieferung. Das Unternehmen bietet von den schottischen Highlands bis zur Südspitze Englands ein Drei-Tage-Lieferversprechen, selbst für kostbare und zerbrechliche Artikel, die von seiner Flotte von 200 Fahrzeugen geliefert werden.

Bei den bestellten Kranen handelt es sich um die mittelgroßen HIAB X-HiDuo 138 B-2 Ladekrane mit HIAB Ziegelgreifern, die an Massey Truck Engineering geliefert wurden, die sie auf LKW-Anhänger-Kombinationen installieren werden, sowie um die HIAB X-HiPro 099R Rolllader mit Ziegelgreifern, die auf SDC Trailers, einem Plattformanhänger der Bauindustrie, installiert sind. Beide sind ferngesteuert, um dem Bediener ein optimales Sichtfeld zu bieten und so die Präzision und Sicherheit für sich und die Umgebung zu verbessern. Alle kompletten Einheiten werden über Zenith an Marshalls geliefert.

“Da wir uns eine Flottenerneuerungsstrategie für die nächsten fünf Jahre vorgenommen haben, war es wichtig, dass Marshalls eine gründliche Überprüfung seiner gesamten Ausrüstung vornimmt, einschließlich der Krane, die ein wesentlicher Bestandteil des Lieferservices sind, den wir unseren Kunden anbieten. Nach einer umfangreichen Markteinschätzung, bei der wir aktuelle Kranmodelle getestet und das wichtige Feedback unserer Fahrer eingeholt haben, wurde Hiab als Kranlieferant für Marshalls ausgewählt. Wir waren besonders beeindruckt von den zusätzlichen Vorteilen des HiConnect-Systems sowie dem hohen Serviceniveau, das wir bereits mit der bestehenden Hiab-Flotte erhalten haben”, sagt Nigel Basey, Logistikchef, Marshalls plc.

“Wir fühlen uns geehrt, dass Marshalls Hiab als Lieferant für ihre neue Flotte von Autokranen gewählt hat. Unsere Krane sind die perfekte Wahl für hochpreisige Artikel, die sicher, schnell und effizient geliefert werden müssen, damit Marshalls sein Kundenversprechen einhalten kann”, sagt John Bailey, Leiter Internationale Großkunden, Hiab.

Er fährt fort: “Die gewählte ProCare-Vereinbarung bedeutet, dass wir uns um alle notwendigen Wartungsarbeiten kümmern, alle Ersatzteile austauschen und alle außerplanmäßigen Reparaturen ohne zusätzliche Kosten durchführen. Das sichert Marshalls die beste Betriebszeit, während HiConnect die Leistung ihrer Flotte optimiert.”

