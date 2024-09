Die Busch Group auf der Hydrogen Technology Expo 2024

Wegweisende Lösungen für die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

Die Busch Group präsentiert auf der diesjährigen Hydrogen Technology Expo am 23. und 24. Oktober 2024 in Hamburg Vakuumlösungen ihrer Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum für die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Die Unternehmensgruppe deckt das gesamte Leistungsspektrum von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Service ab – alles aus einer Hand. Ein herausragender Vorteil der Busch Group ist das weltweit dichte Servicenetz, das den Kunden schnelle und effiziente Unterstützung bietet.

Busch Vacuum Solutions: Vielseitige Gebläse für Brennstoffzellen

Auf der Hydrogen Technology Expo wird Busch zwei Modelle der Baureihe MINK MH vorstellen: die MINK MH 0018 und die MINK MH 0040. Die Gebläse eignen sich für den Einsatz in allen Anwendungsbereichen, in denen Brennstoffzellensysteme heute und in Zukunft eingesetzt werden (Stationär, Heavy-Duty, Maritim, Rail, Aviation). Durch ihre kompakten Abmessungen sind sie für die direkte Integration in Brennstoffzellensysteme geeignet. In größeren Systemen können mehrere Gebläse parallel betrieben werden.

Zuverlässige Rezirkulation von Wasserstoff in Brennstoffzellen

Die MINK MH Rezirkulationsgebläse von Busch wurden speziell für die Rezirkulation von überschüssigem Wasserstoff in Brennstoffzellen entwickelt. Diese Gebläse nutzen die Klauen-Kompressortechnologie, um Wasserstoff trocken und berührungsfrei zu rezirkulieren. Der intelligente, variable Drehzahlantrieb ermöglicht es, den Volumenstrom exakt an den H2-Bedarf der Brennstoffzelle anzupassen, was zu einem hohen Wirkungsgrad führt.

Pfeiffer Vacuum: Hochmodernes Massenspektrometer für Gas- und Restgasanalyse

Pfeiffer Vacuum präsentiert auf der Hydrogen Technology Expo das kompakte, tragbare Massenspektrometer OmniStar GSD 350. Dieses Benchtopgerät ermöglicht schnelle, zuverlässige und präzise Messungen nicht kondensierbarer Gase bei Atmosphärendruck. Die Massenspektrometer-Software PV MassSpec unterstützt qualitative und quantitative Analysen, wobei das Gerät Massenbereiche von 1 bis 300 u abdeckt. Das OmniStar GSD 350 eignet sich ideal für Materialcharakterisierungen, einschließlich Desorptionsmessungen und Untersuchungen zur Permeation von Wasserstoff durch Tank- oder Dichtungsmaterialien.

Mobiles Lecktest-Modul für flexible Dichtheitsprüfungen

Zusätzlich stellt Pfeiffer Vacuum ein mobiles Lecktest-Modul als modulare Lösung für die Dichtheitsprüfung vor. Dieses Modul erlaubt durch die individuelle Konfiguration von Komponenten vielseitige Prüfungen mit den Prüfgasen Helium und Wasserstoff/Formiergas. Dank seiner Option zur Automatisierung ist es besonders für die effiziente und zuverlässige Prüfung in der Vorausentwicklung bis hin zur Kleinserie geeignet. Pfeiffer Vacuum bietet zudem ein spezielles Lecktest-Modul für die Dichtheitsprüfung von Mono- oder Bipolarplatten an, das nahtlos in bestehende Produktionslinien integriert werden kann. Das innovative Design und der neuartige Prozess ermöglichen kurze Zykluszeiten und unterstützen so eine effiziente Produktion.

Messebesucher können sich auf der Hydrogen Technology Expo 2024 am 23. und 24. Oktober 2024 an Stand D10 in Halle 3 mit den Experten der Busch Group austauschen und mehr über die innovativen Lösungen sowie Technologien erfahren.

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 19 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Die Busch Group hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

