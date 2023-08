Die erste PSD HerzFahrt in Hannover

Ein voller Erfolg für die Kinderherzmedizin der MHH

Die Medizinische Hochschule Hannover freut sich über 16.429 Euro, die die PSD Bank Hannover über die Gesellschaft der Freunde der MHH e.V. an die Kinderkardiologie spendet. Die Summe haben rund 800 aktive Freizeit- und Sportradlerinnen und -radler eingefahren. Verwendet wird die Spende für ein spezielles Diagnosesystem.

„Wir freuen uns wirklich sehr und sind dankbar, wie viele Radfahrerinnen und Radfahrer sich für die Herzgesundheit von Kindern ins Zeug gelegt haben“, so Torsten Krieger, Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover eG. Denn die Aktionswoche fand bei nicht immer optimalen Wetterbedingungen statt. Dass auch an den Regentagen gefahren wurde, zeigt wie hoch das Engagement für dieses wichtige Thema ist. Von Unternehmensteams bis zu Freundesgruppen, von Vereins-Radfahrprofis bis zu Hobbyradlerinnen und -radlern waren alle dabei. Auch Menschen, die persönlich betroffen sind oder Kinder haben, die noch nicht oder schon operiert wurden, haben bei der HerzFahrt mitgemacht – und auch viele Mitarbeitende aus verschiedenen Fachbereichen der MHH. Insgesamt wurden in den acht Tagen rund 67.000 Kilometer gefahren! „Eine tolle Aktion! Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und Kooperationspartnern und -partnerinnen, die das Gelingen der PSD HerzFahrt ermöglicht haben!“, ergänzt Torsten Krieger

Kinderkardiologe und Direktor der Pädiatrischen Kardiologie und Intensivmedizin der MHH Prof. Dr. Philipp Beerbaum dankte bei der Scheckübergabe allen Beteiligten, aber vor allem den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die die HerzFahrt mit Ihrem sportlichen Einsatz so erfolgreich unterstützt haben. Die Spende wird für ein Diagnosesystem zur Erstellung dreidimensionaler Computermodelle des Herzens verwendet werden. „Mit dem neuen System werden wir Operationen und Interventionen mit dem Herzkatheter in der Simulation noch wesentlich präziser planen können. Zudem können wir auch den Eltern besser verständlich machen, was genau bei diesen oftmals komplexen Eingriffen gemacht wird und wie ihre herzkranken Kinder davon profitieren können“, betont Klinikdirektor Professor Dr. Philipp Beerbaum.

„Ein bemerkenswerter Einsatz aller Aktiven, die für die Aktion geradelt sind! Sie haben die finanzielle Unterstützung der PSD Bank auf den Weg gebracht und damit einen Beitrag für unsere kleinen Patientinnen und Patienten geleistet“, erklärt Dr. Eckhard Schenke, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde der MHH e.V.

Die PSD HerzFahrt Hannover ist ein Projekt der PSD Bank Hannover eG und wird von dem ADFC Region Hannover e.V. und dem Verein Gesellschaft der Freunde der MHH e. V. unterstützt.

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2022).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

