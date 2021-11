Die festlich gedeckte Weihnachtstafel von erwinmueller.de

Tischwäsche und Geschirr für stimmungsvolles Ambiente

Eine stimmungsvolle Tischgestaltung bringt nicht nur die weihnachtliche Tafel, sondern auch die Gesichter von Freunde und Familie zum Strahlen. Festliche Tischwäsche, elegante Stoffservietten und Geschirr mit weihnachtlichem Dekor können in der Weihnachtswelt von erwinmueller.de ganz nach persönlichem Geschmack und passend zum Einrichtungsstil gewählt und kombiniert werden.

Tischwäsche mit Sternenmotiv

Tischwäsche mit Sternen und Eiskristallen unterstreicht das winterliche Ambiente der Weihnachtstafel und ist ein perfektes Gestaltungselement. Die Erwin Müller Jacquard Mitteldecke in rot und weiß verbreitet in Kombination mit einer weißen Tischdecke und weißem Porzellan stimmungsvolles Ambiente. Dazu passen kunstvoll gefaltete Stoffservietten im selben Design. Mit der Faltanleitung auf erwinmueller.de ist es ganz einfach, dieses kleine Kunstwerk zu kreieren.

Aufwändige jacquardgewebte Sterne verleihen der Damast Tischdecke aus der Serie “Almeria” eine festliche Note. Tischdecke, Mitteldecke und Tischläufer sind in vielen verschiedenen Größen und Sondergrößen sowie in vier Farben erhältlich. Kissenhüllen und Servietten im selben Design vervollständigen den edlen Look.

Erwin Müller Gobelin Tischläufer in fröhlicher Patchwork-Optik mit Weihnachtsmotiven wie Sternen, Kugeln, Tannenbäumen und Weihnachtssternen wecken die Vorfreude auf das Fest. Sie sind in kunstvoller Gobelin-Webtechnik gefertigt, die das leicht plastische Muster schön zur Geltung bringt.

Serviettenhalter – einfach stilvoll

Wer es gerne etwas puristisch mag, kann die Weihnachtstafel mit nur wenigen Dekoelementen stilvoll gestalten. Wie beispielsweise mit einem Serviettenhalter aus Filz oder einer schlichten weißen Stoffserviette, die mit einem springenden Hirschmotiv bestickt ist. Das Hirschmotiv findet sich wieder am Serviettenring und ist auch als silberne Dekofigur ein Hingucker.

Weihnachtliches Geschirr

Geschirr mit weihnachtlichem Dekor ist ein Blickfang und passt perfekt in die Winter- und Weihnachtszeit. Auf dem warmen, zarten Elfenbeinton der Geschirrserie “La Picciola” kommen Weihnachtsstern und Zweige besonders schön zur Geltung. Etwas verspielt und nostalgisch ist das Tafelservice “Casal Velino” mit dem Tannenbaum. Beide Erwin Müller Services sind aus Porzellan, spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

In der Weihnachtswelt von erwinmueller.de ist im Bereich ” Weihnachtstafel” alles für den festlichen Tisch zu finden. Da steht einem unvergesslichem Fest nichts mehr im Wege.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

