DIE GENOSSENSCHAFTEN WÜNSCHEN EIN WUNDERSCHÖNES WEISSES WEIHNACHTSFEST MIT MILCH, VOM FRÜHSTÜCK BIS ZUM BETTHUPFERL

Auf der Webseite www.thinkmilkbesmart.eu gibt es neue Videorezepte und Tipps zur Anwendung der traditionellen Milchprodukte und für eine festlich gedeckte Tafel mit einem Hauch weißer Pracht

Rom, 20. Dezember 2021 – Es ist ein ganz besonderer Glückwunsch der Milchproduktgenossenschaft Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, die Ihnen zeigen möchte, wie vielseitig die Milchprodukte in unseren Weihnachtsmenüs eingesetzt werden können. Auf der Webseite www.thinkmilkbesmart.eu gibt es neue Videorezepte, die eigens für die kommenden Festtage kreiert wurden, um neue Kombinationen und Zubereitungen für Milch und Milchprodukte vorzuschlagen. Ob ein Weihnachts-Cappuccino (mit Zimt, Ingwer, Muskatnuss, Kardamom, Sternanis, Vanille und Kakao) oder Cocktails auf Milchbasis, es gibt unzählige Anregungen für den gesamten Tagesablauf. Für das Projekt “Think Milk, Taste Europe, Be Smart!” wurden zwei Rezepte kreiert: Baccalà alla Mediterranea 2.0 con crema di latte (gesalzener Kabeljau auf mediterrane Art mit Sahne) und der Cocktail Think Milk. Beide wurden in einer Pressevorschau präsentiert und sind mit einem vollständigen Video verfügbar, das Schritt für Schritt Zubereitung, Zutaten sowie Anregungen für ein perfektes Gelingen gibt. Die Videos gibt es auf dem Portal des Projekts www.thinkmilkbesmart.eu und auf YouTube.

Eine wichtige Rolle bleibt jedoch den großen traditionellen Käsesorten in all ihren regionalen Abwandlungen vorbehalten. Die mit den europäischen Markenzeichen DOP und IGP (g.U. und g.g.A.) machen gut 50% der gesamten nationalen Käseproduktion aus, eine Branche, in der Italien weltweit an der Spitze steht. Durchquert man Italien von Norden bis Süden, trifft man im Aostatal auf die Valpelline-Suppe mit Fontina DOP-Käse, in Südtirol auf die Knödel mit Asiago DOP-Käse und in der Region Emilia-Romagna auf die Tortellini, die natürlich mit Parmigiano Reggiano DOP-Käse gefüllt sein müssen. In Neapel wartet die im Ofen gebackene Pasta alla Napoletana mit Ricotta und Mozzarella auf und Kalabrien feiert selbst zu Weihnachten mit etwas Schärfe und einem herzhaften Timballo (Nudelauflauf) mit Caciocavallo Silano DOP, während Sizilien mit der Pasta “ncasciata mit Caciocavallo Ragusano DOP- Käse feiert.

Informationen:

Francesca Goffi

Pressebüro “Think Milk, Taste Europe, Be Smart!”

Blancdenoir srl, Piazza Matteotti -25015 Desenzano d/G

francesca@blancdenoir.it

Tel. +39 030 7741535; Mob. +39 347 9186442

Alina Fiordellisi

Pressebüro CONFCOOPERATIVE

Via Torino, 146 – 00184 Rom

fiordellisi.a@confcooperative.it

Tel. +39 06 46978202; Mob. 039 380 3996627

Communication Agency

Firmenkontakt

Blancdenoir Srl

Blancdenoir Srl

Piazza Matteotti 25

25015 Desenzano D/G

+39 0307741535

francesca@blancdenoir.it

http://www.blancdenoir.it

Pressekontakt

Blancdenoir Srl

Blancdenoir Srl

Piazza Matteotti 25

25015 Desenzano D/G

+39 0307741535

stampa@blancdenoir.it

http://www.blancdenoir.it

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.