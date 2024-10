Die gesellschaftliche Bedeutung von Schönheit und Körpern

Körperwahrnehmung und Schönheitsideale sind in unserer Gesellschaft im stetigen Wandel. Dabei stehen Schönheitsideale im Dunstkreis zwischen Selbstverwirklichung und Zwang. Der GRIN-Sammelband „Körper, Körperwahrnehmung und Schönheitsideale im Wandel. Der Körper und seine Bedeutung in gesellschaftlichen Debatten“ fasst dazu vier einschlägige Bücher zum Thema zusammen, um verschiedene Perspektiven bieten zu können. Das Buch ist im Februar 2024 bei GRIN erschienen.

Der Band untersucht die Vorstellungswelten über Delinquenz im 19. Jahrhundert und analysiert, wie biologistische Theorien verwendet wurden, um ein kausales Verhältnis zwischen Kriminalität und Atavismus oder Degeneration herzustellen. „Körper, Körperwahrnehmung und Schönheitsideal im Wandel“ behandelt das Thema Schönheit in der Gesellschaft und beleuchtet die Ideale sowie die Bedeutung von Schönheit und Hässlichkeit und den Einfluss von Körperbildern auf die Debatte um Inklusion. Schließlich wird auch die Rolle der Körperlichkeit im Genre des Actionfilms am Beispiel der „Terminator“-Reihe betrachtet.

Körperlichkeit und Schönheit in der Diskussion um Inklusion

Zu Beginn des Buches wird die Naturalisierung des Verbrecherkörpers erforscht und gezeigt, wie gesellschaftliche Wahrnehmungs- und Deutungsmuster von abnormen Körperbildern konstituiert und reproduziert wurden. Ein weiteres Kapitel beleuchtet das Körperbild als Thema der Inklusion im Sinne der Disability Studies. Zentral ist auch die Debatte darum, dass das Schönheitsideal ein Spiegel seiner Zeit ist und sich im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Ereignissen und Zuständen verändert. Auch stehen wechselnde Körperformen als Schönheitsideale in verschiedenen sozialen Kontexten im Fokus. Der Sammelband „Körper, Körperwahrnehmung und Schönheitsideal im Wandel“ ist daher ein guter Einstieg in das Thema der Schönheitsideale und für jeden, der die historischen Denkmodelle über Körperlichkeit untersuchen möchte. Das Buch richtet sich an Studierende und Forschende der Soziologie, Pädagogik und Psychologie, sowie Gender Studies.

