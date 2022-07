Die Handtasche für Wiesn-Ladys mit Stil aus München

Bayerns jüngstes Muss-mit-Piece: …mei Daschn! ist eine Tasche im Masskrug-Look

Bayerns jüngstes Muss-mit-Piece: …mei Daschn! ist eine Tasche im Masskrug-Look, ganz ohne kitschig-rauschiges Tamtam. Mit ihrer Gestaltung in Naturtönen passt die Tasche zum Dirndl wie zur Jeans: ein Eyecatcher für Oktoberfest und Biergarten, Waldfest und Party. Mei Daschn stammt aus der “…mei Maß!”-Familie (meimass.de). Designt wurde das Stück mit Wiesn-Hit-Potenzial, logisch, in München.

Stauraum to go & celebrate

Praktisch: Die Tasche im Masskrug-Format nimmt alles auf, was die Frau für die Wiesn- oder Partynacht braucht; auch auf die aktuellen XL-Smartphones sind die Mass-Maße zugeschnitten. Stauraum to go & celebrate! Ein Reißverschluss macht Mei Daschn perfekt trubeltauglich.

Mal stylish, mal sportlich

Gefertigt werden die Taschen aus veganem Leder (PU). Es gibt …mei Daschn! in drei Varianten, smart mit Stickmuster, posh mit aufgenähten Punkten, und in der Nature-Version im Rattan Look. Wiesn-Madln und Party-Ladys tragen sie wahlweise als Clutch, mit goldfarbener Kette oder mit PU-Riemen. Der Clou: Kette und Riemen sind abnehmbar, so erhält …mei Daschn! je nach Anlass einen stylishen oder sportlichen Look.

Limitierte Auflage

…mei Daschn! kann jetzt im …mei Maß! Shop vorbestellt werden. Die diesjährige Auflage ist limitiert auf 400 Stück pro Variante und kostet 59,90 Euro. Ausgeliefert werden die Taschen ab Ende August 2022.

…mei Maß! ist eine Marke der Großkariert GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München. Seit 2009 stellt Großkariert Glasmarkierer aus bunten Trachtenstoffen für Endkunden und Firmen her. Neben den handgefertigten Maßkrug- und Henkelbändern wurde das Sortiment in den letzten Jahren um Trachtenschmuck, Glubbal und Wiesnfächer erweitert.

