Die HONOR Magic Earbuds sind da

Düsseldorf, 27. April 2020 – Die globale Technologiemarke HONOR bringt die HONOR Magic Earbuds auf den Markt, die ersten True Wireless Stereo (TWS) Kopfhörer des Unternehmens mit aktivem Noise Cancelling. Dank Hybrid-Technologie und Dreifach-Mikrofon-Geräuschunterdrückung sorgen die HONOR Magic Earbuds für einen eindringlichen und ablenkungsfreien Hörgenuss in allen Lebenssituationen: egal ob beim Workout, in der Bahn oder gemütlich auf dem Sofa. Ab dem 29. April 2020 können die HONOR Magic Earbuds auf HIHONOR.COM/Germany in Deutschland zum Preis von nur 99,90EUR UVP in der Farbe Pearl White vorbestellt werden.

“Als jüngstes Mitglied unserer Hearables-Familie halten die HONOR Magic Earbuds das Versprechen von HONOR ein, das Produktangebot unermüdlich zu erweitern und ein umfassendes, smartes und vernetztes Ökosystem für unsere globalen Nutzer zu schaffen”, sagt George Zhao, Präsident von HONOR. “Die kabellosen Kopfhörer sind so konstruiert, dass sie eine effektive Geräuschunterdrückung mit erstklassiger Klangqualität, komfortabler Passform und intelligentem Nutzererlebnis bieten, ohne dabei Kompromisse beim Preis einzugehen.”

Hybrid Active Noise Cancelling-Technologie

Gebaut, um ein außergewöhnlich reines Hörerlebnis zu bieten, sind die HONOR Magic Earbuds mit einer “hybriden Feedforward-Feedback ANC-Technologie” ausgestattet. Das bedeutet, dass die Kopfhörer sowohl in der Ohrmuschel als auch außen am Ohrhörer ein Mikrofon besitzen. Durch diese Kombination zweier Mikrofone werden erst Umgebungsgeräusche unterdrückt und dann der verbleibende, unerwünschte Schall an den Ohren der User herausgefiltert. Auf diese Weise können störende Hintergrundgeräusche bis zu 32 dB effektiv reduziert werden [1]. Sogar in sehr lauten Umgebungen ermöglichen die HONOR Magic Earbuds dem Benutzer, ganz in seine Musikwelt einzutauchen.

Klare Anrufe mit Dreifach-Mikrofon-Geräuschunterdrückung

Die HONOR Magic Earbuds sind mit drei MEMS-Mikrofonen (Micro-Electro-Mechanical System) auf jeder Seite ausgestattet, um die bestmögliche Gesprächsqualität zu erzielen. Unterstützt durch eine adaptive Geräuschunterdrückungstechnologie arbeiten zwei externe und ein internes Mikrofon zusammen, um die Stimme des Benutzers präzise einzufangen und gleichzeitig die Umgebungsgeräusche zu unterdrücken, sodass eine kristallklare Kommunikation möglich ist – als ob der Benutzer von Angesicht zu Angesicht sprechen würde.

10-mm-Treibereinheit für hervorragenden Klang

Um den Bedürfnissen von Audiophilen und Musikliebhabern gerecht zu werden, erreichen die HONOR Magic Earbuds eine hervorragende Klangqualität mit großer Tiefe. Die HONOR Magic Earbuds sind mit einer leistungsstarken, dynamischen 10-mm-Treibereinheit ausgestattet und erzeugen starke Bässe und klare Höhen.

Komfortables In-Ear-Design mit langlebigem Akku für den ganzen Tag

Die HONOR Magic Earbuds wurden für maximalen Komfort im täglichen Gebrauch entwickelt. Sie haben ein ergonomisches, trapezförmiges Design mit Silikon-Ohrstöpseln in drei Größen, um einen individuellen Sitz zu gewährleisten. Benutzer können die Kopfhörer längere Zeit tragen, ohne dabei Schmerzen oder Ermüdung der Ohren zu erwarten. Das In-Ear-Design bietet außerdem eine Abdichtung, um eine passive Lärmisolierung zu gewährleisten, die das Eindringen von Umgebungsgeräuschen weiter verhindert.

Die HONOR Magic Earbuds in Pearl White und Robin Egg Blue verfügen über ein modernes und schlankes Design, was sie zum perfekten Accessoire für modebewusste Personen macht [2]. Mit einem Gewicht von nur 5,5g für jeden Ohrstöpsel und 51g für die Ladeschale können die HONOR Magic Earbuds vom Benutzer überall mit hingenommen werden. Dank der verbrauchsarmen Bluetooth-Technologie bieten die HONOR Magic Earbuds ca. 3,5 Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe oder 2,5 Stunden Sprachanrufe mit einer einzigen Akkuladung, wobei die Ladeschale insgesamt bis zu 14,5 Stunden Musikwiedergabe ermöglicht [3]. Ausgestattet mit einer ausgezeichneten Akkulebensdauer können diese Ohrstöpsel problemlos einen ganzen Tag lang verwendet werden.

Intelligente Funktionalität ergänzt reibungsloses Hören

Dank eines eingebauten Berührungssensors unterstützen die HONOR Magic Earbuds eine intuitive Berührungssteuerung: zweimaliges Tippen lässt die Wiedergabe von Musik starten und steuert Sprachanrufe; langes Tippen deaktiviert oder aktiviert die Geräuschunterdrückung. Benutzer können diese smarte Steuerung auch über die HUAWEI AI Life App individuell anpassen.

Da für HONOR die Anwender stets im Mittelpunkt stehen, sind die HONOR Magic Earbuds mit dem Betriebssystem EMUI 10.0 optimiert. Sobald Benutzer die Ladeschale öffnen, können sie einfach das Pop-up-Fenster auf ihrem Smartphone für das sofortige, erstmalige Koppeln verwenden und ab dem Zeitpunkt erfolgt die Verbindung dann automatisch [4].

Exklusiv auf HiHONOR: Das smarte HONOR 20e

Die Marke HONOR vergisst nie ihre Smartphone-Wurzeln und bringt deshalb exklusiv für HiHONOR-Kunden das HONOR 20e auf den Markt. Das Smartphone reiht sich nahtlos in die erfolgreiche HONOR 20-Serie ein und überzeugt durch den Kirin 710F Prozessor, ein 6,21-Zoll WideView-Display und ein dünnes Design. Eine Dreifach-Kamera auf Flaggschiff-Niveau befähigt den User zu jeder Tages- und Nachtzeit, atemberaubende Bilder zu schießen: eine 24-MP-Hauptkamera, eine 8-MP-Weitwinkelkamera und ein 2-MP-Teleobjektiv mit verbesserter Software für Nachtaufnahmen, Weitwinkelaufnahmen und einen Beauty-Modus.

Das HONOR 20e wird in den beiden Farben Phantom Blue und Midnight Black zu einem UVP von 179,90 EUR in Deutschland auf den Markt gebracht. Doch HONOR hat sich etwas Besonderes für die Fans ausgedacht: vom 29. April bis zum 4. Mai wird es das Smartphone durch ein Pre-Order-Angebot für nur 149,90 EUR geben. Zum Marktstart am 05. Mai können User dann noch bei 159,90 EUR zuschlagen.

[1] Die Daten basieren auf Testergebnissen des HONOR-Labors. Die tatsächlichen Ergebnisse der Lärmtechnologie können je nach Größe des Ohrs des Benutzers und Umweltfaktoren variieren.

[2] Die Pearl White Version steht ab sofort zum Kauf zur Verfügung und das Robin Egg Blue wird bald auf dem globalen Markt erscheinen.

[3] Dies sind die ungefähren Nutzungsstunden, wenn der ANC ausgeschaltet ist. Die Akkulaufzeit unterstützt bis zu ca. 3 Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe oder 2 Stunden Anrufe und insgesamt bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe mit dem Ladegerät, wenn ANC aktiviert ist. Alle Daten basieren auf Ergebnissen aus dem HONOR-Labor. Die tatsächliche Nutzungszeit kann je nach Lautstärke, Nutzungsbedingungen, Umgebungsfaktoren usw. variieren.

[4] Das Pop-up-Fenster passt sich nur an HONOR/HUAWEI Smartphones an, die mit EMUI 10.0 oder höher laufen. Benutzer können traditionelles Bluetooth-Pairing mit anderen Android/iOS-Geräten durchführen.

HONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend. Die Marke wuchs mit der Entwicklung des mobilen Internets und wurde von den bahnbrechenden technischen Entwicklungen dieser Zeit geprägt. Dieser unerschütterliche Wille, immer am Puls der Zeit zu sein, führte zum klaren Unternehmensfokus auf Forschung und Entwicklung. HONOR nutzt alle Möglichkeiten der 5G- und KI-Ära und arbeitet daran, eine intelligente, neue Welt für die Jugend zu schaffen. Ziel ist ein intelligentes, lebendiges Ökosystem und eine inspirierende Jugendkultur. HONOR wird sich auch weiterhin von anderen Anbietern abheben, indem sie den Spaß an Innovationen, Technik und Stil lebt und eine vielfältige und offene Online-Community für ihre leidenschaftliche, wachsende Fangemeinde anbietet.

