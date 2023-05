Die Immobilienservice Naumann GmbH bietet Kompetenz aus einer Hand

Viele Vorteile kann man genießen, wenn man die passende Hausverwaltung hat.

Seit 1993 hat die Immobilienservice Naumann GmbH bereits Erfahrung als kompetenter Ansprechpartner für Objekteigentümer und Mieter. Kompetenz und Fachwissen wird durch einen Pool an qualifizierten Mitarbeitern ergänzt. Das Unternehmen vermittelt erfolgreich private und gewerbliche Miet- und Kaufobjekte in St. Wendel und Neunkirchen. Ebenso zählen der Grundstücksverkauf und die Vermittlung von Finanzierungen zu den Expertisen. Doch auch mit Verwaltungstätigkeiten werden Eigentümer kompetent unterstützt und entlastet. Dieser umfassende Service erspart Zeit, Geld und Mühe. Als Bonus werden Verträge auf die jeweiligen Erfordernisse zugeschnitten. Das Unternehmen berechnet keine Dienstleistungen, die nicht erforderlich sind und bietet im Bedarf eine flexible Erweiterung des Angebotes an.

KOMPETENTE UNTERSTÜZTUNG IN ALLEN BEREICHEN

Das erfahrene Team des Immobilienservice unterstützt bei allen Fragen und Anliegen rund um das Thema Immobilien. Selbstverständlich besteht auch eine Expertise im Bereich Immobilienverwaltung und -vermarktung. Zum Leistungsangebot des Unternehmens zählen folgende Punkte:

-Unterstützung beim Haus- und Wohnungsverkauf

-Marktwertermittlung

-Mietverwaltung und Betriebskostenabrechnung

-Sondereigentumsverwaltung

-Verwaltung von Gewerbeobjekten

-Vermietung und Verpachtung

-WEG-Verwaltung und WEG-Abrechnung

-Kleinreparaturen sowie die Installation von Messgeräten

Eine Marktwert-Ermittlung von Immobilien ist durch die Naumann GmbH ebenso möglich, wie die erfolgreiche Suche nach Mietern und Pächtern. Die erfahrenen Mitarbeiter wissen, wie eine rechtssichere und transparente Betriebskostenabrechnung vorgelegt werden kann. Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter werden durch eine klare Aufschlüsselung der entstandenen Kosten vermieden. Auch die Installation und das jährliche Ablesen der entsprechenden Messgeräte ist möglich. Kleinreparaturen werden schnell und zuverlässig durch Mitarbeiter des Facility- Managements durchgeführt, sodass der Zustand der betreuten Immobilie stets einwandfrei ist. Versiert steht das Unternehmen auch Eigentümergemeinschaften zur Seite. Sei es durch eine WEG-Verwaltung oder eine benötigte WEG-Abrechnung. Im Sinne der Eigentümergemeinschaft werden Instandhaltungsarbeiten und Beschlüsse zeitnah umgesetzt. Ebenso ist die Erstellung von Wirtschaftsplänen und einer transparenten sowie gut verständlichen Buchhaltung realisierbar.

Kompetente Partner prägen das Bild des Unternehmens ebenso, wie die eigenen Mitarbeiter. Durch die langjährige Zusammenarbeit bieten sich sehr gute Kontakte zu Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Doch auch mit Sachverständigen und zuverlässigen Handwerksunternehmen aus der Region arbeitet der Immobilienservice zusammen.

DIE WEG-VERWALTUNG UND WEG-ABRECHNUNG

Die Entlastung von Aufgaben und Pflichten eines Vermieters ist durch die qualifizierten Mitarbeiter des Unternehmens garantiert. Objekte werden optimal betreut. Dabei wird sowohl die Erfassung als auch die Planung und Ausführung von notwendigen Instandhaltungsarbeiten vorgenommen. Gleichfalls werden Wirtschaftspläne durch das fachlich qualifizierte Mitarbeiter erstellt. Die Gestaltung von Eigentümerversammlungen ist durch einen eigenen Versammlungsraum in entspanntem Umfeld möglich. Beschlüsse der Eigentümerschaft werden zeitnah umgesetzt. Innerhalb der WEG-Verwaltung und gesondert ist eine WEG-Abrechnung möglich. Dabei wird besonders auf die Transparenz der Buchhaltung Wert gelegt. Die Eigentümer werden stets ausführlich über alles informiert und rund um die Belange der Wohneigentumsgemeinschaft auf dem Laufenden gehalten.

REIBUNGSLOSE SONDEREIGENTUMSVERWALTUNG DURCH DIE IMMOBILIENSERVICE NAUMANN GMBH

Die Mietverwaltung einer Wohnung oder Teileigentumseinheit in einer Wohneigentumsgemeinschaft kann zeitaufwändig und mitunter kompliziert sein. Unabhängig von der Eigentümergemeinschaft fallen dabei Verpflichtungen gegenüber dem Mieter an. Nicht nur die Abrechnung der Nebenkosten muss erstellt werden, sondern auch Mängelmeldungen seitens eines Mieters gilt es nachzukommen. Insbesondere, wenn der Wohnungseigentümer nicht vor Ort ist, kann dies zu einer Herausforderung werden. Das Team des Unternehmens nimmt sich daher auch diesem Bereich an. Miteigentümer und Eigentümer werden kompetent durch das Erstellen der Abrechnungen, Mängelbeseitigung und auch durch die Suche nach Mietern unterstützt.

DIE VERWALTUNG VON GEWERBEOBJEKTEN

Eine rentable Verwaltung von Gewerbeobjekten setzt umfangreiches Wissen in verschiedenen Fachbereichen voraus. Die konstante Optimierung und Steigerung der Attraktivität der Immobilie ist dabei von Bedeutung, um langfristige Marktfähigkeit und die Auslastung der Mietflächen zu gewährleisten. Bei der Immobilienservice Naumann GmbH kennen sich die versierten Mitarbeiter mit den Besonderheiten des Gewerbemietrechts und der Verwaltung gewerblicher Objekte aus. Das Unternehmen bietet Unterstützung bei der Suche nach solventen Mietern und führt auch die notwendigen Vertragsverhandlungen durch. Selbstverständlich wird auch bei der Betreuung von Gewerbeimmobilien auf eine rechtsichere Betriebskostenabrechnung geachtet. Gleichfalls wird das Gebäudemanagement übernommen. Die Planung und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten wird von den eigenen Mitarbeitern umgesetzt. Im Bedarfsfall bestehen jedoch auch gute Kontakte zu regionalen Handwerksbetrieben und Servicedienstleistern, die sich als zuverlässig und qualifiziert herausgestellt haben.

Wir vermitteln private und gewerbliche Miet- und Kaufobjekte, Grundstücke und Finanzierungen und übernehmen für Sie die komplette WEG- und Mietverwaltung.

Firmenkontakt

Immobilienservice Naumann GmbH

Theo Naumann

Fliederstraße 17

66649 Oberthal

06851 – 97 77 010



http://www.hausverwaltung-saar.de

