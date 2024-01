Die ist ja praktisch

Perfekt zum Valentinstag: FlosserPik Power Spa Munddusche

Diese Munddusche muss man einfach für die gründliche Interdentalreinigung haben. Die FlosserPik Power Spa ist so konzipiert, dass sie schnell und einfach nach dem Laden ohne Kabel angewendet werden kann. Plaque, Bakterien, Viren in den Zahnzwischenräumen werden von vier genialen Aufsätzen und dem Hochdruck Water Flosser kraftvoll weggespült. Und wenn es mal eilig ist, lässt sie sich auch unter Dusche verwenden.

Mundreinigung to go

Sie ist die Munddusche der nächsten Generation: technisch perfekt ausgereift, zeitsparend, kabellos zu benutzen, benötigt wenig Strom und Wasser, um gesunde Zähne und Zahnfleisch zu generieren. Auch bei Implantaten, Brücken und Brackets kann sie bedenkenlos eingesetzt werden. Und gerade bei Brackets ist sie ein Muss. Wie leicht verstecken sich Bakterien, Speisereste unter den festsitzenden Plättchen und hinterlassen durch Karies schlimme Schäden im Zahnschmelz. Eine richtig gründliche Reinigung leistet die FlosserPik Power Spa durch den stark pulsierenden Wasserstrahl. Der Wassertank lässt sich leicht befüllen und reicht locker für eine gründliche Reinigung. Durch die leicht angeraute Haptik kann die formschöne Flasche gut in der feuchten Hand gehalten werden.

Munddusche mit vier Düsenaufsätzen

Die starken, pulsierenden Wasserdüsen spüren alle Speisereste auf und entfernen sie. Selbst bei Zeitdruck, kein Problem auf die Munddusche zu verzichten. Sie ist kabellos zu verwenden und kann auch unter der Dusche benutzt werden. Vier verschiedene Aufsätze sorgen für eine gründliche Mundhygiene. Die empfindlichen Zahnspangen und auch schmerzhafte Parodentitis werden durch die sanft pulsierenden Wasserstöße angenehm gereinigt, der Zungenschaber macht keine halben Sachen und entfernt Ablagerungen. Das Gerät liegt dank seiner sich nach oben hin verjüngenden Form und der leicht rauen Haptik sehr angenehm in der Hand, die Aufsätze sind lang genug, um die hinteren Zähne gut zu erreichen.

Liebhaber von Mundwasser Fresh+Protect

Wenn man auf seine Mundspülung nicht verzichten möchte? Kein Problem: einige Spritzer in den Wassertank und schon kann man den angenehmen Geschmack der natürlichen Grapefruit- und Limonetten-Extrakte genießen. So werden die Zähne zusätzlich gegen nächtliche Toxine und Belastungen am Tag geschützt. Auch die Schleimhäute werden geschont, denn es enthält keinerlei SLS, Parabene oder Alkohol. PZN in Apotheken 17180911 und in online-Shops.

Garantie24 Monate Garantie gewährt edel+white auf das FlosserPik WellnessSpa bei ordnungsgemäßer Benutzung. Mundwasser mit Alkohol oder anderen Zusätzen kann die Lebensdauer verringern. Sie ist in Apotheken unter der Artikelnummer 18231881 und in online-Shops erhältlich.

Die perfekte Überraschung zum Valentinstag!

