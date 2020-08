Die Kraft des trendigen Onlineschmuckladens ENGELSINN

ENGELSINN ist ein in Deutschland ansässiges Online-Juweliergeschäft. Die Marke wurde im April 2019 gegründet und startete mit dem Verkauf von Accessoires für Frauen. Im August 2019 eröffnete ENGELSINN nach einer sehr guten Kundenresonanz auch einen Store für Herrenaccessoires. Halsketten, Armbänder und Ringe für Frauen und Männer sind die Produkte, welche die Top-Seller der Marke ausmachen. ENGELSINN ist auf verschiedenen Social-Media-Plattformen vertreten. Ihre Hauptfokus liegt auf Instagram, wo die Produkte veröffentlicht und gepostet werden. Das E-Commerce-Geschäft ist der Ansatz für viele Unternehmen in der heutigen technologisch eingebetteten Welt, und so war es für ENGELSINN die erste Wahl, ein Geschäft online zu starten.

Belegschaft von ENGELSINN

Das Team von ENGELSINN fast 20 Mitarbeiter, die unermüdlich für ihre Marke arbeiten und diese jeden Tag weiter vorantreiben. Das Mitarbeiterteam von ENGELSINN ist sehr fleißig und stellt sicher, dass jeder Kunde den besten Service in Bezug auf die Leistungserbringung durch die Mitarbeiter erhält. Die neu eingestellten Mitarbeiter erhalten eine angemessene Schulung, in der sie über die verschiedenen Unternehmensrichtlinien informiert werden. Die Marke hat eine sehr strenge Politik für Fehlverhalten gegenüber Kunden, und das ist es, was sie bei den Kunden berühmt macht. Zwei wichtige Trümpfe von ENGELSINN sind der Kunde und die Belegschaft. Sie sorgen dafür, dass sich Kunden bei ENGELSINN wohl und willkommen fühlen.

Höchste Effizienz bei ENGELSINN

Die Mitarbeiter arbeiten in verschiedene Teams, jedes Team ist für seine jeweilige Kategorie verantwortlich. Dadurch wird die Arbeit unter den Mitarbeitern aufgeteilt und die Effizienz des Geschäfts erhöht. Kundenzufriedenheit, Qualitätssicherung der Produkte und die sichere Lieferung an den Kunden sind die Hauptbereiche, auf die sich die Marke von Anfang an konzentriert hat. Aus diesem Grund erfährt ENGELSINN viel positives Feedback von Kunden für die Produkte und den Service. Das Feedback früherer Kunden steht zukünftigen Kunden auf ihrem Instagram-Konto zur Einsicht zur Verfügung. Vollständige Transparenz in Bezug auf die Lieferung von Produkten wird durch die Marke mit Hilfe von Sendungsnummern versichert. Die Belegschaft arbeitet in einer sehr freundlichen Umgebung, welche den starken Zusammenhalt zwischen allen fördert.

Kundeninteraktion und Online-Wachstum

ENGELSINN hatte auf Social-Media-Plattformen eine große Zahl von Anhängern gewinnen können. Die Gesamtzahl ihrer Anhänger allein auf Instagram beläuft sich auf etwa 320.000 Menschen aus der ganzen Welt. Zu diesen Followern gehören auch einige der Stammkunden, die immer wieder mit den angebotenen Produkten zufrieden waren. Die Marke hat innerhalb kürzester Zeit ein immenses Wachstum verzeichnet. Sie hat Kunden aus Deutschland, Europa und auch aus anderen Kontinenten angezogen. Der Weg mag kurz erscheinen, aber er erforderte von jedem einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens extrem harte Arbeit. Die Marke hat auf allen Plattformen immer echtes Engagement für ihre Kunden gezeigt. Um die Wünsche der Kunden rechtzeitig zu erreichen und ihre Anfragen zu beantworten, hat ENGELSINN Chat-Bots installiert, die mit ihrer Website und ihrem Social-Media-Account verlinkt sind. Dies erhöht die Rücklaufquote bei den Kunden und stellt sicher, dass sich kein Kunde vernachlässigt fühlt. Der Chatbot ist der Weg, um das Interesse des Kunden an der Marke aufrechtzuerhalten. Zusätzliche stehen dem Kunden Supportmitarbeiter per Chatmöglichkeit für Fragen bereit.

Instagram:@ENGELSINN www.instagram.com/engelsinn/

You are loved. You are blessed. You are beautiful! – That’s the message angelsins bring you! We are happy to welcome you in our store!

Kontakt

ENGELSINN GmbH & Co. KG

Michel Kania

Dresdner Street 36

92318 Neumarkt

09181 4874744

info@engelsinn.de

https://engelsinn.de/

