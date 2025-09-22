Die Kunst der Balance: Wie eine smarte Zielallokation Alternatives im Portfolio verankert

Wer Alternativen nicht nur als Schlagwort, sondern als echte Vermögensarchitektur begreift, steht unweigerlich vor einer entscheidenden Frage: Wie viel Prozent des eigenen Portfolios sollten in welche Anlageklasse fließen, wie breit müssen die Bandbreiten sein, und nach welchen Regeln wird rebalanciert, damit Chancen gewahrt bleiben und Risiken nicht ausufern? Genau hier entscheidet sich, ob Alternativen ein Schmuckstück im Schaukasten oder eine tragende Säule im Haus des Vermögens werden. Uli Bock, Finanzexperte und Schulungsleiter der Augeon AG, spricht gern von einer „architektonischen Statik“: Die einzelnen Bausteine sind nicht isoliert relevant, sondern im Zusammenspiel. Ein intelligenter Investor baut daher nicht auf fixe Zahlen, sondern auf flexible Bandbreiten, die systematisch überprüft und angepasst werden.

Die Zielallokation als Kompass und Sicherheitsnetz

Eine gängige Faustformel für institutionell inspirierte Portfolios lautet, dass etwa 20 bis 40 Prozent des liquiden Vermögens in Alternativen gebunden sein dürfen, wenn der Anleger langfristig orientiert ist und planbare Cashflows aus anderen Quellen bestehen. Für vermögende Privatkunden in Deutschland bedeutet das konkret: Ein Portfolio von fünf Millionen Euro kann zwischen einer und zwei Millionen Euro in Alternatives halten, ohne die Flexibilität zu verlieren. Diese Bandbreite spiegelt sich in den Bausteinen wider. Private Equity und Private Debt nehmen traditionell den größten Anteil ein, häufig zwischen 10 und 20 Prozent, Immobilien mit weiteren 10 bis 15 Prozent, Infrastruktur mit 5 bis 10 Prozent, Rohstoffe wie Gold und strategische Metalle mit 5 Prozent, und ausgewählte Nischeninvestments wie Kunst oder Oldtimer in einem kleinen, bewusst gesteuerten Anteil von maximal 2 bis 3 Prozent. Entscheidend ist, dass diese Allokation keine starre Zahl ist, sondern ein lebendiges Konstrukt. In Boomphasen dürfen Private Equity-Gewichte steigen, in Krisenphasen kann Infrastruktur hochgefahren werden, während Gold als Sicherheitsanker jederzeit verlässlich im Hintergrund bleibt.

Rebalancing als stille Disziplin und strategisches Instrument

Die größte Versuchung vieler Anleger ist das Ignorieren von Rebalancing. Wer Gold in einer Hochphase wie 2025 einfach laufen lässt, wird schnell feststellen, dass der ursprünglich geplante 5-Prozent-Anteil plötzlich 9 oder 10 Prozent erreicht. Genau hier greift die stille Disziplin: Ein strukturiertes Rebalancing bedeutet, die Gewinne teilweise mitzunehmen und in untergewichtete Bereiche umzuschichten. Bock empfiehlt, jährliche Überprüfungen vorzunehmen und Bandbreiten von plus/minus zwei Prozent pro Anlageklasse einzuhalten. Das klingt nüchtern, ist aber hochwirksam. Es zwingt dazu, antizyklisch zu handeln: Hochgelaufene Segmente werden gekappt, vernachlässigte Bereiche aufgefüllt. In der Praxis bedeutet das, nach einem Goldanstieg Teile des Bestands in Private Debt oder Infrastruktur umzuschichten, um dort laufende Cashflows zu sichern. Dieses Vorgehen schützt nicht nur vor Klumpenrisiken, sondern stabilisiert auch die Psyche des Anlegers – er bleibt Herr über die Gewichte, statt Spielball der Märkte zu werden.

Die Vehikel-Frage: Zwischen Liquidität und Substanz

Der nächste Schritt betrifft die Wahl des richtigen Vehikels. Hier trennt sich das Feld der ernsthaften Allokatoren von den Gelegenheitsanlegern. Für Private Equity bieten sich in Deutschland vor allem geschlossene Fondsstrukturen (AIFs) an, die regulatorisch unter dem KAGB stehen und von spezialisierten Kapitalverwaltungsgesellschaften gemanagt werden. Sie sind illiquide, aber steuerlich transparent. Für Private Debt gelten ähnliche Strukturen, zunehmend ergänzt durch semi-liquide Vehikel, die quartalsweise Rückgaben ermöglichen. Immobilienanlagen können über Direktinvestitionen oder über regulierte Immobilien-Spezialfonds erfolgen, wobei steuerlich in Deutschland vor allem die Behandlung von Mieteinnahmen und Abschreibungen interessant ist. Infrastruktur ist häufig nur über Fondsvehikel zugänglich, zunehmend auch in semi-liquider Gestalt. Für Gold und Rohstoffe gibt es die Wahl zwischen physischem Besitz, bankverwahrtem Allocated Gold oder börsengehandelten Vehikeln wie ETCs. Passion Investments wie Kunst oder Oldtimer verlangen individuelle Strukturen, oft in Form von Privatvermögen mit professioneller Verwahrung.

Der steuerliche Blick: Ein Beispiel aus der Praxis

Um die Komplexität greifbar zu machen, lohnt sich ein praxisnahes Beispiel. Nehmen wir den Fall eines Anlegers in Deutschland mit einem liquiden Vermögen von fünf Millionen Euro, der eine Zielallokation von 30 Prozent in Alternativen verfolgt. Er investiert 750.000 Euro in Private Equity, 400.000 Euro in Private Debt, 400.000 Euro in Immobilienfonds, 150.000 Euro in Infrastruktur, 100.000 Euro in physisches Gold und 50.000 Euro in Kunst. Steuerlich bedeutet das Folgendes: Private Equity-Fonds sind in Deutschland häufig steuerlich transparent, die Gewinne fallen erst bei Ausschüttung oder Veräußerung an und unterliegen dann dem individuellen Steuersatz, wobei Teile des Gewinns als steuerfreier Veräußerungsgewinn qualifiziert sein können. Private Debt generiert laufende Zinserträge, die voll steuerpflichtig sind und in die Abgeltungsteuer fallen, sofern sie über Fonds an den Anleger ausgeschüttet werden. Immobilienfonds haben eine Sonderstellung: Hier greifen die Regelungen des Investmentsteuergesetzes, das seit 2018 für offene Fonds gilt und bestimmte Teilfreistellungen vorsieht. Infrastrukturvehikel funktionieren meist ähnlich wie Immobilienfonds. Gold in physischer Form ist bei Veräußerung nach einer Haltefrist von zwölf Monaten steuerfrei, ein mächtiges Instrument für langfristig denkende Anleger. Kunstwerke dagegen unterliegen wie Gold der einjährigen Spekulationsfrist; nach zwölf Monaten Haltedauer ist ein Gewinn steuerfrei, was die Anlage für vermögende Privatpersonen besonders attraktiv macht. Dieses steuerliche Zusammenspiel macht deutlich, dass Alternativen nicht nur diversifizieren, sondern auch steuerliche Optimierungschancen eröffnen, wenn sie richtig strukturiert sind.

Liquidität als unterschätzte Steuergröße

Der steuerliche Aspekt ist eng mit der Liquidität verknüpft. Private Equity schüttet typischerweise erst nach mehreren Jahren signifikant aus. Wer jedoch laufend Steuern auf Zinserträge aus Private Debt zahlen muss, sollte genügend Liquidität im liquiden Teil des Portfolios vorhalten. Bock rät dazu, ein Steuerliquiditätskonto einzuplanen, das jährlich mit etwa zwei bis drei Prozent des alternativen Volumens gefüllt wird. So kann der Anleger Steuern begleichen, ohne in Stressphasen gezwungen zu sein, Positionen aufzulösen. Dieses scheinbar technische Detail entscheidet oft über den Erfolg einer Alternativen-Strategie: Nicht die Performance, sondern die Liquiditätsknappheit bringt Anleger in Bedrängnis.

Die Psychologie des Rebalancings: Antizyklisches Handeln erzwingen

Das wohl unterschätzteste Element der Allokation ist die Psychologie. Wer erlebt, dass Gold sich im Wert verdoppelt, wird nur schwer dazu gebracht, einen Teilverkauf zu tätigen. Doch genau dieses Verhalten macht Portfolios brüchig. Das jährliche Rebalancing zwingt Anleger, Gewinne mitzunehmen und schwächelnde Bereiche zu stärken. In der Praxis bedeutet das, Goldgewinne in schwächere Immobilienfonds umzuleiten oder Private Debt-Anteile aufzustocken, wenn Zinsen gestiegen sind. Diese disziplinierte Vorgehensweise, die in Bandbreiten von plus/minus zwei Prozent eingebettet ist, sorgt dafür, dass das Portfolio langfristig stabil bleibt und die Volatilität sinkt. Bock betont, dass diese Technik keine Raketenwissenschaft ist, sondern schlicht angewandte Vernunft – aber eine, die in der Praxis erstaunlich selten genutzt wird.

Die Praxis im deutschen Kontext: Zwischen Regulierung und Chance

Deutschland hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. Mit der AIFM-Richtlinie, dem KAGB und dem Investmentsteuergesetz sind die Grundlagen für regulierte Strukturen gelegt worden, die institutionelle Standards auch in den Privatkundenbereich tragen. Für Anleger heißt das: Zugang zu professionell verwalteten Fonds, die klare Berichtspflichten, Verwahrstellen und Risikomanagementprozesse haben. Der Vorteil liegt in der Sicherheit und Transparenz, der Nachteil in teils hohen Kosten und komplexen steuerlichen Regelungen. Hier zeigt sich die Stärke von Strategien wie denen der Augeon AG: Sie bündeln Expertise, setzen auf geprüfte Strukturen und vermeiden Graumarktprodukte. Für den anspruchsvollen Anleger bedeutet das, dass er die regulatorische Komplexität nicht selbst beherrschen muss, sondern auf geprüfte Vehikel zurückgreifen kann.

Fazit: Alternatives als organische Architektur, nicht als modisches Accessoire

Die konkrete Zielallokation mit klaren Bandbreiten, jährlichem Rebalancing, passenden Vehikeln und einer durchdachten steuerlichen Planung ist kein Luxus, sondern die Bedingung dafür, dass Alternatives ihren Mehrwert entfalten können. Wer diese Regeln befolgt, erlebt, dass Alternatives keine exotische Beimischung sind, sondern eine zweite Ertragsmaschine, die Stabilität und Rendite gleichermaßen liefert. In der deutschen Praxis bedeutet das: Steuerliche Chancen wie die Haltefrist bei Gold oder Kunst, regulatorisch geprüfte Fondsstrukturen bei Private Equity, Private Debt und Immobilien, sowie die Disziplin, Liquidität für Steuerzahlungen vorzuhalten. Bock fasst es gern pointiert: „Alternatives sind kein Spielzeug für Nebenbei, sondern ein Handwerk. Wer sie mit der gleichen Disziplin behandelt wie traditionelle Anlagen, erntet genau den Mehrwert, den sie versprechen.“

Autor: Uli Bock, Ulm, Experte Schulung & Marketing

Über den Autor:

Uli Bock ist Autor und Experte für Schulung und Marketing bei der Augeon AG. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Markenkommunikation und der Unternehmensentwicklung hilft er, effektive Marketingstrategien und Schulungskonzepte zu gestalten. Seine Fachartikel bieten wertvolle Einblicke in innovative Marketingansätze und moderne Weiterbildungsmethoden.

Die augeon AG, mit Sitz in der Schweiz, hat sich der Aufklärung und Unterstützung von Menschen bei der Neubewertung und Neuordnung ihrer Vermögensstrategie verschrieben. In Zusammenarbeit mit Branchenexperten haben wir eine umfassende Konzeption entwickelt, die es ermöglicht, hart verdiente und bereits versteuerte Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Bankenkreislaufs sicher anzulegen. Dies erlaubt Einzelnen, nach der Bewältigung bevorstehender Herausforderungen auf bewährte Vermögenswerte zurückzugreifen.

Kontakt

Augeon AG

Uli Bock

Via Lavizzari 2a

6900 Lugano

+41 91 911 88 52

+41 91 910 17 61



https://www.augeon.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.