Die Lage als entscheidender Wertfaktor beim Immobilienverkauf

WHG Immobilien erklärt, warum Standortqualität maßgeblich den Marktwert bestimmt

Bei der Bewertung von Immobilien gilt die Lage als wichtigster Faktor für die Wertermittlung. Während bauliche Mängel behoben und Ausstattungen modernisiert werden können, bleibt der Standort unveränderlich. WHG Immobilien verfügt über fundierte Kenntnisse der regionalen Marktbedingungen und ermittelt auf dieser Basis realistische Marktpreise.

Die Immobilienbewertung basiert auf zahlreichen Faktoren, doch keiner wiegt so schwer wie die Lage. Dieser Grundsatz gilt für alle Immobilienarten gleichermaßen – ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung oder Gewerbeobjekt. Die Standortqualität entscheidet maßgeblich darüber, welchen Preis eine Immobilie am Markt erzielen kann und wie begehrt sie bei potenziellen Käufern ist.

Zur Bewertung der Lage zählen verschiedene Kriterien: Die Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Ärzten, die Verkehrsanbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Autobahnen sowie die Nähe zu Arbeitsplatzzentren. Auch das unmittelbare Wohnumfeld spielt eine wichtige Rolle – Grünflächen, Lärmbelastung und die Nachbarschaft beeinflussen die Attraktivität eines Standorts erheblich.

„Die Lage lässt sich nicht verändern, deshalb ist sie der stabilste Wertfaktor einer Immobilie“, betont Heidi Pfuderer, Inhaberin von WHG Immobilien. „Unsere jahrzehntelange Erfahrung im Großraum Ludwigsburg und Stuttgart ermöglicht es uns, die Standortqualität präzise einzuschätzen und daraus einen marktgerechten Verkaufspreis abzuleiten.“

Besonders deutlich wird die Bedeutung der Lage bei der Betrachtung von Mikrolagen. Selbst innerhalb einer Stadt oder Gemeinde können zwischen verschiedenen Straßenzügen erhebliche Preisunterschiede bestehen. Eine ruhige Seitenstraße mit Südausrichtung erzielt oft deutlich höhere Quadratmeterpreise als eine vielbefahrene Hauptstraße – selbst wenn die Häuser baulich identisch sind.

WHG Immobilien nutzt für die Bewertung umfassende Marktdaten und Vergleichswerte aus der Region. Das Team analysiert aktuelle Verkaufspreise vergleichbarer Objekte, berücksichtigt die spezifischen Standortmerkmale und bezieht auch zukünftige Entwicklungen wie geplante Infrastrukturprojekte in die Bewertung ein. Diese fundierte Vorgehensweise gewährleistet eine realistische Preiseinschätzung, die weder Verkäufer benachteiligt noch potenzielle Käufer abschreckt.

Eigentümer, die den Wert ihrer Immobilie ermitteln lassen möchten, erhalten bei WHG Immobilien eine professionelle Beratung, die alle wertrelevanten Faktoren berücksichtigt. Weitere Informationen zu Immobilienmakler Freiberg am Neckar, Haus verkaufen Ludwigsburg sowie Immobilienmakler Bietigheim-Bissingen erhalten Interessierte auf der Website.

Das Unternehmen WHG Immobilien, gegründet 1986, hat seinen Sitz in Freiberg am Neckar. Geschäftsführerin Heidi Pfuderer bietet umfassende Dienstleistungen für den Verkauf, die Vermietung und die Suche von Immobilien in Freiberg am Neckar, in Ludwigsburg, in Bietigheim-Bissingen und der Region. Mit fundierter Marktkenntnis, einem leistungsstarken Netzwerk und einem erfahrenen Team steht WHG Immobilien für einen umfassenden und persönlichen Service. Kunden profitieren von einer individuellen und professionellen Betreuung, die alle Schritte von der Immobilienbewertung über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe umfasst.

Kontakt

WHG Immobilien

Heidi Pfuderer

Friedenstraße 25

71691 Freiberg am Neckar

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